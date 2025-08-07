موكا موكا فى اعترافات صادمة: ربحت من نشر الفيديوهات المخلة وتاجرت فى المخدرات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر سقوط البلوجر الشهيرة "موكا موكا"، بعد أن تحولت شهرتها إلى بوابة لانتهاك القيم والأخلاق، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها بتهم صادمة، من نشر محتوى خادش للحياء، إلى حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.





موكا موكا، بدأت فصول جديدة من التيك توك إلى الزنزانة متهمة في عدة اتهامات، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر المعروفة باسم "موكا موكا"، بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر منصة "تيك توك"، تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء ومحتوى اعتبره البلاغات المقدمة منافياً لقيم وتقاليد المجتمع المصري.





وجاءت عملية الضبط عقب ورود بلاغات من المواطنين تتهمها بنشر محتوى إباحي وإثارة الجدل عمدًا بهدف كسب الشهرة.





وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بمحافظة الجيزة، وتبين أنها تُقيم بدائرة قسم شرطة الهرم، ولها معلومات جنائية مسجلة. كما عُثر بحوزتها على كمية من مخدري "الحشيش" و"البودر".





وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بأنها تعمدت نشر الفيديوهات المشار إليها بغرض رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح من خلال منصات التواصل الاجتماعي، كما أقرت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار.





وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.