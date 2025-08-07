قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
موكا موكا فى اعترافات صادمة: ربحت من نشر الفيديوهات المخلة وتاجرت فى المخدرات

رامي المهدي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر سقوط البلوجر الشهيرة "موكا موكا"، بعد أن تحولت شهرتها إلى بوابة لانتهاك القيم والأخلاق، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها بتهم صادمة، من نشر محتوى خادش للحياء، إلى حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.


 

موكا موكا، بدأت فصول جديدة من التيك توك إلى الزنزانة متهمة في عدة اتهامات، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر المعروفة باسم "موكا موكا"، بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر منصة "تيك توك"، تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء ومحتوى اعتبره البلاغات المقدمة منافياً لقيم وتقاليد المجتمع المصري.


 

وجاءت عملية الضبط عقب ورود بلاغات من المواطنين تتهمها بنشر محتوى إباحي وإثارة الجدل عمدًا بهدف كسب الشهرة.


 

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بمحافظة الجيزة، وتبين أنها تُقيم بدائرة قسم شرطة الهرم، ولها معلومات جنائية مسجلة. كما عُثر بحوزتها على كمية من مخدري "الحشيش" و"البودر".


 

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بأنها تعمدت نشر الفيديوهات المشار إليها بغرض رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح من خلال منصات التواصل الاجتماعي، كما أقرت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار.


 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

