بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون

شن الدكتور سامي سعد النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، هجوما عنيفا على مشاهير التيك توك، تضمن نعتهم بألفاظ يعاقب عليها القانون، وذلك بعد قيام أجهزة الأمن بإلقاء القبض على عدد كبير من البلوجرز والتيك توكرز مؤخرا.

وألقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، (ضمن حملة أمنية موسعة بدأتها منذ أسبوع)، القبض على عدد كبير من مشاهير “تيك توك” في مصر، وذلك على خلفية تلقيها مجموعة من البلاغات تتهم صناع المحتوى بنشر مقاطع ومحتوى خادش للحياء العام، والتحريض على سلوكيات منافية للآداب، والتربح غير المشروع.

وضمت الأسماء التي القي القبض عليها خلال الحملة: سوزي الأردنية ومداهم وشاكر محظور وأم سجدة وأم مكة وأم عمر ومحمد عبد العاطي وخالد الرسام وموكا موكا، وغيرهم العشرات من البلوجرز والتيك توكرز.

وقال بيان صادر عن نقيب العلاج الطبيعي: "عظيم الامتنان والإجلال للجهود المبذولة والحليلة والمضنية نحو السعي للقضاء على إرهاب "التيك توك" لدحر نساء ورجال أباحوا القذارة من أجل المال الحرام، جعله وبالاً عليهم في الدنيا والآخرة لأنهم أفسدوا الأسر المصرية وشبابها".

وأضاف البيان: "نناشدكم بروح الوطنية والمسئولية الاستمرار بضرب أوكارهم القمينة مع السعي لغلق هذه الصفحات المزرية أسوة بدول أخرى، والنيل منهم بقصاص عادل حتى يتطهر المجتمع من هؤلاء الأنجاس ويكونوا عبرة لمن أراد هذا الحديث قولاً وفعلاً".

واختتم نقيب العلاج الطبيعي البيان بالتقدم بالشكر والتقدير للأجهزة المعنية وعلى رأسها النيابة العامة ووزارة الداخلية.