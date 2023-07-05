تسريبات تكشف عن وحش الفئة المتوسطة من سامسونج

ستكشف سامسونج عن هاتف Galaxy M34 5G في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم في 7 يوليو. وقد أكدت الصفحة الرئيسية للهاتف الذكي، التي تم إطلاقها بالفعل على Amazon، تفاصيل بشأن دقة العرض، ومعدل التحديث، وحجم البطارية، وتكوين الكاميرا الأساسية.

وفي تغريدة جديدة، شارك الحساب Ishan Agarwal المعروف بتسريباته، الصور المسربة لما يبدو أنه النسخة السوداء من M34. وبالإضافة إلى ذلك، كشف أيضًا عن الإصدارات من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ونطاق الأسعار لـ M34.

ووفقًا لبيانات الحساب، سيتم طرح Galaxy M34 5G بإصدارات 6 جيجابايت و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي في الهند. وأضاف أن الجهاز سيكون بسعر يتراوح بين 21،000 و 24،000 روبية هندية. وللإشارة، كانت إصدارات ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت و 8 جيجابايت من الجيل السابق Galaxy M33، الذي جاء بسعة تخزين 128 جيجابايت، بسعر 18،999 روبية و 20،499 روبية على التوالي.

وفيما يتعلق بالمواصفات، زعم الحساب فقط أن Galaxy M34 5G سيأتي مجهزًا بشريحة Exynos 1280. وللذين لا يعرفون، كان Galaxy M33 من العام الماضي يضم نفس الشريحة.

وأكدت سامسونج بالفعل أن Galaxy M34 5G سيتميز بشاشة نوع sAMOLED بقياس 6.5 بوصة تنتج دقة عرض FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. سيحتوي على بطارية بسعة 6،000 مللي أمبير مع شحن سريع 25 واط.

سيعمل هاتف سامسونج Galaxy M34 5G على نظام التشغيل One UI 5.1 المبني على Android 13. وعلى الواجهة الأمامية، سيتميز الجهاز بكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل، في حين سيحتوي الجزء الخلفي للهاتف على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومجهزة بتقنية OIS. وتبقى المواصفات الأخرى لـ M34 غير معروفة. وللأمان، سيحتوي الجهاز على مستشعر بصمة جانبي.