العثور على جثة طالب وسط الزراعات في كفر الشيخ

عثر أهالي قرية الخضيري التابعة لمركز كفر الشيخ، على جثة طالب بإحدى الأراضي الزراعية، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد عثور أهالي الخضيري بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، على جثة طالب بإحدى الأراضي الزراعية.

انتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى أحمد شاهين، 11 سنة، طالب، ويقيم بذات العنوان، وأن الجثة مسجاة على الأرض ويرتدي كامل ملابسه بأرض زراعية، ووجود آثار قيء على ملابسه ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية.

وكشفت المعلومات الأولية، أن الطالب المتوفى خرج من منزله بالأمس ولم يعد، وعثر على جثته في الزراعات، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

كلفت إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، بالتحرى عن الواقعة، وكشف ملابساتها، وتحرير المحضر رقم 8601 لسنة 2023م، إداري مركز شرطة كفر الشيخ.