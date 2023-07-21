يوم تراجع الأسعار| الذهب "إلى الخلف در".. انخفاض ملحوظ في العملات.. وهذا موقف الدولار

أسعار العملات والذهب

الدولار يسجل 30.85جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 39.99جنيه للبيع

اليورو يسجل 34.73جنيه للبيع

الريال السعودى يسجل 8.25جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.42جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.88جنيه

استقرار الذهب ..عيار 21 يسجل 2165جنيها



يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.



أسعار العملات الأجنبية خلال أسبوع



تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مع تراجع الجنيه الأسترليني واليورو وارتفع الفرنك السويسري.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .



انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلة 34.40جنيه للشراء و 34.67جنيه للبيع مقابل 34.68 جنيه للبيع جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع قرشا.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 39.59جنيه للشراء و 40.24جنيه للبيع مقارنة 40.54 جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بإنخفاض 30 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 35.70جنيه للشراء و36 جنيه للبيع مقابل 35.01 جنيه الأحد الماضي بزيادة 99 قرشا .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.43جنيه للشراء و34.66جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 39.76جنيه للشراء و40.24جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 35.76جنيه للشراء و36جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 34.58جنيه للشراء و34.73 جنيه للبيع مقارنة و34.74 جنيه الأحد الماضي بتراجع قرشا.

تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 39.82جنيه للشراء و 39.99 جنيه للبيع مقارنة 40.50 جنيه الأحد الماضي بانخفاض 51 قرشا



بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.88 جنيه للشراء و36.05 جنيه للبيع مقارنة 35.90جنيه بإرتفاع 15 قرش.



أسعار العملات العربية





تباينت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي، حيث تراجع الدينار الكويتي فيما استقرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي.



وسجلت العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:



الدينار الكويتي يسجل 100.67جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.65جنيه للشراء و 100.67جنيه للبيع مقابل 100.80 جنيه الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاض 13 قرشا.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.36جنيه للشراء و 100.67 جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.49جنيه للشراء و 100.96جنيه للبيع مقابل 101.08 جنيه الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 12 قرشا.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2474 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2268جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2165 جنيهًا



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1856جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1446جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1237جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17320جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة2.4 مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1971 دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.