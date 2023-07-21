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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسترليني يتراجع 51 قرشا.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي وتراجع الجنيه الإسترليني واليورو وارتفع الفرنك السويسري.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات .

 

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .


انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  مسجلة  34.40جنيه للشراء و 34.67جنيه للبيع مقابل 34.68 جنيه للبيع جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع قرشا.

 

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  39.59جنيه للشراء و 40.24جنيه للبيع مقارنة 40.54 جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بإنخفاض  30 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 35.70جنيه للشراء و36 جنيه للبيع مقابل 35.01 جنيه الأحد الماضي بزيادة 99 قرشا .

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الدينار يتراجع.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة

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أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو  34.43جنيه للشراء و34.66جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 39.76جنيه للشراء و40.24جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 35.76جنيه للشراء و36جنيه للبيع .


أسعار العملات فى البنك المركزي

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 34.58جنيه للشراء و34.73 جنيه للبيع مقارنة و34.74 جنيه الأحد الماضي بتراجع قرشا.

تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 39.82جنيه للشراء و 39.99 جنيه للبيع مقارنة 40.50 جنيه الأحد الماضي بانخفاض 51 قرشا.


بلغ  سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.88 جنيه للشراء و36.05 جنيه للبيع مقارنة 35.90جنيه بإرتفاع 15 قرش.

 

 

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