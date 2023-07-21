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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. غليان في البحار والمحيطات

ارتفاع دجات الحرارة
ارتفاع دجات الحرارة

يشهد العالم موجة غير مسبوقة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ويعتبره العلماء نتيجة حتمية للتغيرات المناخية التي تهدد كوكب الأرض باندلاع كوارث طبيعية خلال السنوات المقبلة. 
 

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ونشرت مجلة الإيكونوميست تقريرا يفيد بارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة خلال شهور الصيف الحالية على جميع دول أوروبا بشكل غير مسبوق.



ظاهرة النينو
 

وأوضحوا أنه من المرجح أن تتفاقم الحرارة في الأشهر المقبلة بسبب ظاهرة "النينو" المستمرة.

كذلك أكدوا أنه ووفقا للرسم البياني الأخير الذي يتابعونه لتتبع الطقس، فإن منحنى درجة حرارة سطح المحيطات يقوى أعلى من أي وقت مضى هذه الأيام.

ووفقا لإدارة دراسات المحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA)، فإن 44٪ من سطح المحيطات والبحار في العالم يشهد حاليا موجة حرارة بحرية، وهو رقم قياسي منذ بدء المراقبة في عام 1991.

وسبق أن شهد هذا الشهر تحطيم أرقام قياسية يومية وفق مراصد يديرها الاتحاد الأوروبي وجامعة ماين، وتعتمد على توليد تقديرات أولية بالاستناد إلى نماذج تجمع بين بيانات أرضية وأخرى عبر الأقمار الصناعية. 
 

درجات الحرارة العالم كوكب الارض

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