عمر بطيشة: رئيس الإذاعة رفض عملي كشاعر أغانٍ كأن الأمر عار

‏قال الإذاعي والشاعر الكبير عمر بطيشة، انه كان مهيأ لأن يكون مؤلف أغاني ولم يكن يعلم أن لديه الموهبة، ولكن اكتشفت ذلك الفنانة فايزة أحمد وقالت له: "انه موهوب ويجب عليه أن يستمر".



‏وتابع عمر بطيشة خلال لقائه في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي "سعيد محفوظ"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قد أصفرت التجربة الأولى عن أغنية "غريب يا زمان"، لكنه تفاجأ برفض رئيس الإذاعة عمله كشاعر غنائي وكأن الأمر عار.

كلية الإعلام



‏وأضاف بطيشة انه كانا متفوقا في المجال الإذاعي لذلك كلية الإعلام قد اختارته لكي يدرس مادة الإذاعة بالكلية.