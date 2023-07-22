«صدى البلد» يكشف.. كيف يفكر كولر في مواجهة بيراميدز بالدوري؟

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي معسكرا مغلقا اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة نظيره بيراميدز المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غد، الأحد، باستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الجولة الــ28 لمسابقة الدوري.

وحسم الفريق الأحمر لقب الدوري بشكل رسمي وتسلم الدرع بعد أن وصل إلى 82 نقطة، وهو صاحب الأعلى فوزاً والأكثر تهديفاً والأقوى دفاعياً في المسابقة.

بينماء جاء بيراميدز في المركز الثاني، وكان المنافس المباشر للأهلي هذا الموسم، حيث حصد 70 نقطة، وتعد تلك المواجهة الأخيرة له هذا الموسم، بينما تبقى لأبناء الجزيرة مواجهة مؤجلة مع المصري ستقام الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يجري السويسري مارسيل كولر تعديلات بالجملة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز مساء غد ضمن سياسة التدوير التي يتبعها المدير الفني في الفترة الأخيرة، خاصة أنه لم يتمكن من منح القوام الرئيسي راحة سلبية نظراً لإقامة مباريات دور الــ16 بكأس مصر أمام الداخلية يوم 30 يوليو الجاري.

واستقر كولر على إجراء تعديلات في التشكيل تتضمن الدفع بخالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيمن بديلاً لمحمد هاني، وعودة مروان عطية لمركز الوسط المدافع، بجانب أحمد نبيل كوكا، وإمكانية تواجد اليو ديانج أيضاً، وإعادة أحمد عبد القادر كجناح أيسر، والدفع بالتونسي محمد الضاوي كريستو في الجناح الأيمن، ومحمد شريف كمهاجم.