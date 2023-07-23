تحذير عاجل.. أوعى تحط موبايلك في الأرز لو وقع في المياه

ينصح الكثيرون بوضع هواتفهم في كيس من الأرز في حال سقوطها في الماء، ولكن هل هذه الخطوة تعد فعلا مجدية أم أنها مجرد خرافة شائعة؟

وفقًا لموقع هاو تو جييك التقني، فإن خدعة الأرز ليست جديدة، ويمكن تعقب أصل هذه الطريقة إلى منشور في Lifehacker في يونيو 2007، حيث أوصوا بوضع الأرز الجاف حول الهاتف المبلل لامتصاص الرطوبة المحيطة به، ومنذ ذلك الحين، انتشر هذا المنطق.

على الرغم من أن هذه الطريقة قد سبقت تطور الهواتف الذكية، إلا أنها اشتهرت بشكل كبير خاصة بعد زيادة عدد المستخدمين الذين يحملون أجهزة باهظة الثمن وهشة لا تعمل بشكل جيد مع الماء. ويقوم بعض المستخدمين بتحدي إسقاط هواتفهم في الماء ووضعها في الأرز لتجربة فعالية هذه الخطوة.

ولكن، في الواقع، إذا لم يكن الهاتف قد تعرض للماء بشكل كبير، فإن تركه مغلقًا لبعض الوقت حتى يجف قد يكون كافيًا. ويمكن أن يؤدي وضع الأرز حول الهاتف إلى زيادة الضرر في بعض الحالات، حيث يمكن أن يدخل "غبار" الأرز الناعم إلى المنافذ ويختلط بالماء لتكوين مادة تشبه العجينة يصعب إزالتها.

بالتالي، يمكن القول إن وضع الهاتف في كيس الأرز ليس دائمًا الحل الأمثل للتعامل مع الهواتف المبللة، وبدلاً من ذلك، يجب ترك الهاتف مغلقًا لفترة من الوقت حتى يجف بشكل طبيعي.