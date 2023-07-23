حبس المتهمة بقتل ابنة زوجها قمر 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بدمياط، تجديد حبس المتهمة ميار عوض محمد السيد الحسينى، 15 يوما على ذمة القضية رقم ١٨٦١لسنه ٢٠٢٣ جنايات قسم ثان دمياط، بتهمة قتل الطفلة قمر ناصر المر عشرة سنوات ابنة زوجها.

كانت النيابة العامة قد وجهت لها تهم القتل العمد، حيث قامت المتهم بقتل الطفلة وتقطيع جسدها إلى أشلاء من بطنها وألقت جثتها على سلم العقار، وقامت قوة أمنية بغلقاء القبض على المتهمة وعرضها على النيابة العامة، واليوم تم عرضها على قاضى تجديد حبس احتياطى والذى أمر بحبسها 15 يوما على ذمة القضية.

واعترفت المتهمة أمام القاضى بارتكاب الجريمة بكامل وعيها، ووجهت الهئية القضائية لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بأنها بيتت النية لقتلها وفى انتظار باقى التحقيقات وتقرير الطب الشرعى.