طريقة عمل الملوخية على أصولها

الملوخية هي وصفة شهية ومشهورة في المطبخ العربي والشرق الأوسط. وإليك طريقة عمل الملوخية للشيف مصطفي العمدة.

المكونات:

- 500 جرام من الملوخية الطازجة المغسولة والمفرومة

- 500 جرام من لحم الغنم أو الدجاج المقطع إلى مكعبات صغيرة

- 1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة

- 4 فصوص ثوم مفرومة

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت

- 1 ملعقة صغيرة من الكمون

- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحار

- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- ملح حسب الذوق

- 3 أكواب من المرق أو الماء

- عصير ليمونة

الطريقة:

1. سخن الزيت في قدر على نار متوسطة.

2. أضف البصل المفروم والثوم وقلبهم حتى يذبل البصل.

3. أضف اللحم المقطع وقلبه حتى يتغير لونه ويصبح بنياً.

4. أضف الملوخية المفرومة وقلبها مع اللحم لمدة 5 دقائق.

5. أضف الملح والفلفل الأسود والفلفل الحار والكمون وقلبهم جيداً.

6. أضف المرق أو الماء واتركه يغلي.

7. غطي القدر بغطاء واتركه على نار هادئة حتى تنضج الملوخية وتصبح طرية ويتمام اللحم.

8. أضف عصير الليمون وقلبه جيداً.

9. قدم الملوخية الساخنة مع الأرز.

يمكن إضافة البهارات والتوابل حسب الرغبة، ويمكن استخدام الدجاج بدلاً من اللحم. بالهناء والعافية!