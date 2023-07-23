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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأسلوب والملابس.. 5 عوامل تؤثر على الجمال

جمال المرأة
جمال المرأة

قالت خبيرة التجميل حنان الديب، إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الجمال بشكل عام، وكشفت عنها من خلال صدى البلد أن هذه العوامل تتمثل فيما يلي :

1- الوراثة: تلعب الوراثة دورا كبيرا في تحديد مظهرنا الخارجي وخصوصاً السمات الوجهية مثل العيون والأنف والفم والشفاه وغيرها.

2- العناية بالجسم: يمكن أن تؤثر العناية الجيدة بالجسم على الجمال، وتشمل ذلك النظافة الشخصية والتغذية السليمة والنوم الكافي وممارسة الرياضة بانتظام.

3- العوامل البيئية: يمكن أن تؤثر العوامل البيئية مثل التلوث والشمس والرطوبة والحرارة على مظهر الجلد والشعر والأظافر.

4- العوامل النفسية: يمكن أن تؤثر العوامل النفسية مثل الضغوط النفسية والتوتر والقلق والاكتئاب على مظهر الشخص وتجعله يبدو أقل جمالا.

5- الأسلوب والملابس: يمكن أن يؤثر الأسلوب والملابس التي يرتديها الشخص على مظهره وجماله، وقد يتغير ذلك حسب الموضة والثقافة والمجتمع.

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