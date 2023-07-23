مفاجأة بشأن عقد إمام عاشور وغرامة شيكابالا.. حسين لبيب يرد على مرتضى منصور

رد حسين لبيب، رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك السابقة، على تصريحات مرتضى منصور بشأن عقد اللاعب إمام عاشور.

وأكد حسين لبيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه غير مسئول عن عدم توثيق عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأسبق، معقبا: "المسئولية تقع على عاتق الإدارة اللاحقة للنادي".

انتقال إمام عاشور

وأضاف حسين لبيب: "رأيت صفقة انتقال إمام عاشور بحزن، إمام كان وقع لمدة 4 سنوات وأنا تركت النادي قبلها بـ5 أيام، وكان وجهة نظري اللاعب هيصبر ووقعنا عقدا لمدة 4 سنوات يبدأ موسم 2021 - 2022 وحتى 2024 - 2025 وكان عقده 8 ملايين جنيه وتركنا 4 نسخ وليس نسخة واحدة مثل عبدالله جمعة، ولم يوثق عقد إمام عاشور بسبب رحيلنا بعدها ومن يُسأل عن عدم توثيق العقد هم المسئولن عن النادي بعدنا".

وأشار: "وضعت شرطا في عقد اللاعب هو حصول النادي على 80% إذا قام اللاعب بإعلان ويحصل هو على 20% في حال إذا جلب النادي إعلانا، والشرط الثاني في حال جلب اللاعب إعلانا سيحصل النادي على 25%".

وأوضح: "الحل الخاص بخروج نادي الزمالك من أزمته موجود وشغالين عليه مجموعة من ولاد نادي الزمالك لاسترجاع نادي الزمالك لأبنائه المخلصين والأيام القادمة هيبان معني كلامي، نحاول نسترجع نادي الزمالك وكلنا بنبص لمصلحة نادينا ونحن قادرون علي ذلك".

وتابع: "قضايا نادي الزمالك ومشكلة الضرائب والتأمينات منذ 2015 فكيف يتم اتهامنا بتصدير الأزمات لمجلس مرتضى منصور ونحن لم ندير النادي سوى 6 أشهر"، مضيفا: "أنا مش متخيل الكلام دا والواحد تعب من كتر الكلام اللي بيتقال غلط".

غرامة شيكابالا

وعلق على غرامة شيكابالا، قائلا: "كنت مسئولا عن النادي 6 شهور فقط، وأنا مش متخيل هذا الكم من الكلام بدون أي حقائق، أنا حافظ الأرقام بالكامل منذ تسلمنا النادي وحتى نهاية مدتنا، ولست مسئولا عن قضية شيكابالا وهذه القضية منذ 2015، أين مستحقات التي خصمت في عقد شيكابالا؟".

