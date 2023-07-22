محترف دولي | الزمالك يستهدف ضم مهاجم الأهلي السابق

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الزمالك يرغب في التعاقد مع أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، بالانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك دخل في مفاوضات مع اللاعب المحترف في مونتريال الأمريكي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد".

أصبحت ملاعب بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، جاهزة لاستضافة مباريات البطولة التي تنطلق بعد أيام قليلة، بعدما خضعت لعمليات تطوير خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في وقت سابق، إقامة البطولة خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل، في 3 مدن هي أبها والباحة والطائف، على ملاعب مدينة الملك فهد بالحوية في الطائف، وملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، وملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها.

ويعتبر نادي الزمالك ممثل مصر الوحيد في البطولة العربية، بعدما خرج طلائع الجيش من الأدوار التمهيدية للبطولة.

وتضم مجموعة الزمالك، النصر والشباب السعوديين والاتحاد المنستيري التونسي.

ويستضيف ملعب الملك فهد في مدينة الحوية الواقعة في الطائف، مباريات الزمالك، ويسع الملعب لحضور 20 ألف متفرج، وهي نفس سعة ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، الذي يقع في أبها بمنطقة عسير، ويسع ملعب مدينة الملك سعود الرياضية الذي يقع في الباحة لـ 10 آلاف متفرج.