أستاذ باطنة ومناعة: ضربة الشمس المرحلة التالية للإجهاد الحراري

‏قال الدكتور أشرف عقبة ‏رئيس قسم الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، أنه مع زيادة درجات الحرارة يبدأ الشخص يشتكي من أنه يشعر بالإجهاد وأن هناك صداع وعرق شديد وتبدأ الأنفاس تكون سريعة وأيضا سرعة في ضربات القلب وهذا ما نسميه الإجهاد الحراري.

الإجهاد الحراري



‏وتابع أشرف عقبة خلال لقاء له مع الإعلامي "يوسف الحسيني"، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الإجهاد الحراري درجة من درجات الإصابة ولو لم يستطيع الشخص التخلص من الإجهاد الحراري ينتقل إلى مرحلة أخرى وستكون الأعراض كالتالي الجسم سيكون ساكن ولا يوجد عرق ولكن درجة الوعي ستنقل ومن الممكن أن تحدث غيبوبة او تشنجات وهذه الحالة نسميها ضربة الشمس وهي المرحلة التالية لمرحلة الإجهاد الحراري وكل مرحلة نستطيع التعامل معها بشكل مباشر.