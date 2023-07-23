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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كورس آمن.. نصائح صحية لإنقاص الوزن الزائد بدون عمليات تكميم| فيديو

ندى محمود
ندى محمود

قدمت ندى محمود خبيرة التغذية، نصائح صحية لإنقاص الوزن الزائد بطريقة فعالة وآمنة، موضحة أنه يفضل إنقاص الوزن قبل ممارسة الرياضة حتى لا يتعرض المريض إلى مشاكل صحية خاصة المفاصل.

وقالت «ندى محمود» خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات» على قناة صدى البلد، إن كورس «وان دايت» مكوناته طبيعية ويساعد في حرق الدهون ويعطي الشعور بالشبع ونتيجته فعالة وآمنة، مضيفة أن خسارة الوزن أصبحت سهلة وبسيطة من خلال كورس غذائي صحي وآمن.

كورس"الأناسيليوم"

وأضافت خبيرة التغذية، أنه يجب تناول الوجبات في أوقات معينة حتى لا يحدث زيادة في الوزن، مشيرة إلى أنه لابد من عمل سيطرة جادة ليكون هناك نتيجة في الحرق، تناول الماء مع الكورس"الأناسيليوم" له فوائد مهمة جدا خاصة ان الكورس بديل لعمليات التكميم ويعطي الشعور بالشبع.
 

ندى محمود خبيرة التغذية انقاص الوزن الوزن الزائد دينا رامز كورس الأناسيليوم

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