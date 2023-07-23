زيادة ضريبة الدخل العام الجاري.. وإعفاء هؤلاء الموظفين| تفاصيل

تعتبر ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، حيث إنه من المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) في 2024/2023 بنسبة 18.1% مقارنة بالنتائج المتوقعة لموازنة العام المالي 2023/2022، لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 4652 مليار جنيه، وذلك فى ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء، وبالأخص تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة والتحصيل الإلكتروني.

ومع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق إيرادات اضافية بشكل سليم، فمن المتوقع، وفقًا لما ورد بالبيان المالي المعروض على مجلس النواب 2023/2024، أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات في العام المالي 2024/2023 بنسبة 23.9% عن النتائج المتوقعة لموازنة العام المالي الحالي لتصل الحصيلة إلى 57504 مليار جنيه، وذلك في ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية

زيادة الحصيلة الضريبية

البيان المالي أشار إلى أنه بالرغم من شدة وصعوبة التحديات الاقتصادية العالمية والالتزام بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال الإجراءات التالية:

- بدء تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم والصناديق.

- اقرار باقی تعديلات قانون ضريبة الدخل المعروضة على مجلس النواب.

- إصدار قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة يرتكز على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية لتحقيق التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.

- التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تضاهي الأنظمة العالمية ودور أكبر للذكاء الاصطناعي فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي.

- التيسير على الممولين وتحقيق تكامل « الفاتورة الإلكترونية» مع «الإيصال الإلكتروني»، ما يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، حيث انضمت 365 ألف شركة إلى منظومة « الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا، كما ساعد التدرج فى التطبيق في معالجة المعوقات أولا بأول بدأنا بــــشركة في أول مرحلة عام 2020.

الفاتورة الإلكترونية

- حظر التعامل مع أي جهات رسمية بالدولة أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية، كما تم البدء في تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ 15 يناير 2023 على 2000 ممول لتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التي تم تطبيقها على 87% من أجهزة الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم، والتي تُسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات شهريًا عبر نظام “Payroll” على نحو يساعد في ضمان العدالة بين جميع العاملين والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة. سرعة الانتهاء من اعداد والإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.

إعفاء الموظفين

وقد أصدر مجلس النواب قانونًا مقدمًا من الحكومة، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستثني بعض الموظفين ويعفيهم من ضريبة الدخل، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة لمحدودي الدخل.

ووصل حد الإعفاء الضريبي للموظفين سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص إلى نحو 50%، بتكلفة سنوية بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه، ليصبح الحد الأدنى للإعفاء الضريبي نحو 36 ألف جنيه.