عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوات لمقاطعة السويد.. بيان شديد اللهجة من مفتي عمان بشأن حرق المصحف

حرق القرآن الكريم
حرق القرآن الكريم

دعا مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، اليوم الأحد، إلى مقاطعة السويد بشكل حازم من كل الدول العربية ردا على استفزازها لمشاعر المسلمين وعدم احترامها لمقدساتهم وحرق القرآن الكريم.

وقال الخليلي في بيان له عبر حسابه في "تويتر"، إن تمادي السويد في غرورها وعدم تراجعها عن تحديها للإسلام والمسلمين، بانتهاك حرمات أقدس مقدساتهم، يضعها في موقف يوجب على المسلمين قطع جميع العلاقات معها، ومقاطعتها مقاطعة حازمة شاملة لا تراخي فيها".

وأضاف مفتي سلطنة عمان: "فنرجو من جميع الدول الإسلامية وشعوبها مراعاة هذا الأمر وعدم التساهل فيه، والله ولي التوفيق".

وفي وقت سابق، قام المواطن العراقي المقيم في السويد، سلوان موميكا، بتمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية لنفس الشخص، بعد أن رخصت له السلطات السويدية باستهداف مقدسات المسلمين.

لن يكون في مأمن..تحذير من الحرس الثوري الإيراني بسبب حرق المصحف

بعد حرق القرآن في الدنمارك.. نداء عاجل من البرلمان العربي إلى الدول الإسلامية

عمان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي السويد حرق القرآن الكريم القرآن ستوكهولم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

ممنوع الاقتراب.. بوبو يثير الجدل بشأن مستقبله مع الأهلي

موضوعات متعلقة

لن يكون في مأمن..تحذير من الحرس الثوري الإيراني بسبب حرق المصحف

بعد حرق القرآن في الدنمارك.. نداء عاجل من البرلمان العربي إلى الدول الإسلامية

أفريقية النواب تطالب بمحاكمة مرتكبي حرق المصحف بالسويد بعد تكرارها

وكيل القوى العاملة تنتقد موقف الحكومة السويدية والمجتمع الدولي تجاه حرق المصحف

برلماني يطالب بموقف موحد لمقاطعة المنتجات السويدية بعد تكرار واقعة حرق المصحف

بعد تكرار واقعة حرق المصحف.. صناعة الشيوخ تطالب بمقاطعة منتجات السويد

تحذير.. بيان عاجل من العالم الإسلامي بشأن حرق المصحف

حزب الأحرار الدستوريين يدين حرق القرآن الكريم بالسويد

ترشيحاتنا

اخيرا .. تعرف على سعر هيونداي فيرنا الجديدة كليا موديل 2023

طلعوه سكران وهو في القاهرة.. الفنان كريم عبد الخالق يُبرئ إمام عاشور

مزيدا من التقدم والرقي والنماء.. سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو

انكسار درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس.. فيديو

الجمع بين معاشين ابرزها.. مزايا بالجملة لذوي الهمم بعد حملة وزارة التضامن

من يفوز في الحرب؟ .. مقارنة بالأرقام بين الجيش الصيني والتايواني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم لا يصدق| كم طن ذهب اشتراها المصريون خلال 2022 ؟

بالتايجر الجرئ.. نادين نجيم تثير الجدل باطلالة ملفتة

لهذا السبب.. نشطاء مناخ يخاطرون بحياتهم فوق نصب تذكاري في اسكتلندا..فيديو

خبير آثار يطالب بتوثيق معطيات ثورة يوليو وتقديمها للتسجيل تراثا لامادي باليونسكو

فيديو

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ