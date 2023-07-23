دعوات لمقاطعة السويد.. بيان شديد اللهجة من مفتي عمان بشأن حرق المصحف

دعا مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، اليوم الأحد، إلى مقاطعة السويد بشكل حازم من كل الدول العربية ردا على استفزازها لمشاعر المسلمين وعدم احترامها لمقدساتهم وحرق القرآن الكريم.

وقال الخليلي في بيان له عبر حسابه في "تويتر"، إن تمادي السويد في غرورها وعدم تراجعها عن تحديها للإسلام والمسلمين، بانتهاك حرمات أقدس مقدساتهم، يضعها في موقف يوجب على المسلمين قطع جميع العلاقات معها، ومقاطعتها مقاطعة حازمة شاملة لا تراخي فيها".

وأضاف مفتي سلطنة عمان: "فنرجو من جميع الدول الإسلامية وشعوبها مراعاة هذا الأمر وعدم التساهل فيه، والله ولي التوفيق".

وفي وقت سابق، قام المواطن العراقي المقيم في السويد، سلوان موميكا، بتمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية لنفس الشخص، بعد أن رخصت له السلطات السويدية باستهداف مقدسات المسلمين.