نقيب الصحفيين ينعى وفاة الصحفي الكبير عبدالرحمن فهمي

ينعي خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الشهير بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر الاستاذ عبدالرحمن فهمي الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 94 عاما بعد رحلة عطاء طويلة وحافلة في بلاط صاحبة الجلالة..

والفقيد الراحل من مواليد الأول من يناير عام 1929

وقيد بنقابة الصحفيين في 9 يوليه عام 1951 وهو نجل شقيقة الكاتب الصحفي الراحل الأستاذ محمود أبو الفتح أول نقيب للصحفيين عام 1941..ويعد أحد اعمدة مؤسسة دار التحرير وجريدة الجمهورية

رحم الله الراحل الكبير واسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.

وخالص العزاء لتلامذته ومحبيه وللزملاء في مؤسسة دار التحرير