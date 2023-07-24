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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| بيجو 3008 موديل 2024 قبل إطلاقها رسميًا

سيارة بيجو 3008
سيارة بيجو 3008 موديل 2024 الـ SUV الرياضية

ستظهر سيارة بيجو 3008 موديل 2024 خلال شهر سبتمبر القادم، حيث تم ظهور سيارة بيجو 3008 خلال اختباراها النهائية في إسبانيا ، وتنتمي بيجو 3008 إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

 سيارة بيجو 3008 موديل 2024 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

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- محرك بيجو 3008 موديل 2024

 سيارة بيجو 3008 موديل 2024 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

ستتوافر سيارة  بيجو 3008 موديل 2024 بمحرك هايبرد بيورتك ينتج قوة 99 حصان ويرتفع لينتج 134 حصان. وتصل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، بالإضافة الي محرك كهربائي ينتج قوة إضافية تصل الي 28 حصان .

- مواصفات بيجو 3008 الـ SUV

مقصورة  سيارة بيجو 3008 موديل 2024 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

زودت بيجو E-3008 موديل 2024 بشبك مغلق بالكامل من الأمام، وأضواء أمامية نحيلة، ولمسات شبيهة بالأنياب، ومدخل هواء كبير، ووحدة استشعار في الوسط، وزجاج أمامي مائل، وجسم مغطي بالبلاستيك، وهيكل جانبي مسطح، وخط كتف ملحوظ، وجناح كبير، وأضواء خلفية نحيلة بزوايا حادة، وشاشة منحنية مقاس 21 بوصه، وأزرار حساسة تعمل باللمس، ولوحة عدادات، وكونسول ذو تصميم مستقبلي، ومحول سرعة، ولمسات من الألومنيوم، وعجلة قيادة مسطحة في الأسفل تحتوي علي أزرار حساسة تعمل باللمس .

 سيارة بيجو 3008 موديل 2024 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

سيارة بيجو E-3008 هي أول سيارة ستعمل على منصة STLA Medium ، وستتوافر بـ ثلاثة محركات كهربائية، حيث يمكن لسيارة بيجو 3008 الـ SUV أن تقطع مدي سير يصل الي  700 كم /ساعة .
 

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