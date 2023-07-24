نائلة جبر: شيء إيجابي للغاية وأتمنى أن يحدث مسار روما

علقت نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة و منع الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر، على لقاء رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” و مديرة منظمة الهجرة بروما بالمؤتمر الدولي للهجرة و التنمية، قائلة:" وضع التنمية مع الهجرة غير الشرعية شيء إيجابي للغاية، نحن على المسار الصحيح لإيجاد حلول بالمشاركة و التعاون".

وأضافت "جبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، أنها سعيدة بهذا التطور الإيجابي، و كلمة رئيسة الوزراء الإيطالية كان بها نقاط إيجابية للغاية بشأن التعاون، متمنية أن ترى مسار روما يحدث على أرض الواقع، لإيجاد حلول و برامج تنموية إيجابية لكل من الدولة المُستقبلة للمهاجرين و التي يخرج منها عدد كبير من المهاجرين.

إيطاليا أكثر الدول المستقبلة للمهاجرين

ونوهت "جبر"، إلى أن إيطاليا هي أكثر الدول التي تعاني من عدد كبير من المهاجرين إليها من الدول الأوروبية، مكملة: "نحن على استعداد لتدريب المهاجرين لمعرفة اللغة و المهارات الفنية و ذلك ما قالته رئيسة الوزراء الإيطالية".

وتابعت، أنها دائما تتطلب من السفراء الأجانب الذين يقوموا بزيارتها أن يفصحوا عن متطلباتهم من الأيدي العاملة حتي تقوم مصر بتجهيزها و إعدادها، مؤكدة أن هذه الرؤية تخدم مصلحة الجانبين، خاتمة أنها متفائلة بنجاح ذلك المسار.



