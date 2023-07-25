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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيارة لـ بيراميدز.. مجدي عبد الغني يطالب الخطيب بإنهاء أزمة الشحات والشيبي

صدى البلد

طالب مجدي عبد الغني، نجم الأهلي الأسبق، ومقدم برنامج ملعب الشمس، المذاع على قناة الشمس، محمود الخطيب رئيس الأهلي، بالتدخل لحل أزمة حسين الشحات لاعب الاهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، بشكل ودي بعد الأزمة التي نشبت بينهما، عقب انتهاء مباراة الفريقين مساء الأحد في بطولة الدوري الممتاز، والتي شهدت جدلاً واسعاً علي مدار الساعات الماضية

ونصح عبد الغني، محمود الخطيب بالتدخل السريع لحل الأزمة ودياً، ومعه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، والقيام بزيارة نادي بيراميدز من أجل تهدئه الأجواء، بعد أن تفاقمت الازمة بين الطرفين. 

ولفت عبد الغني إلى أن الأمر لم يكن يستحق كل هذا، لاسيما وأن المباراة كانت " تحصيل حاصل" ولم تؤثر على أي شيء، وكل ما في الأمر أن فريق بيراميدز حقق فوزاً معنوياً على الأهلي بطل الدوري، فصلاً عن أن الفوز هو الأول البرتغالي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز على الأهلي بعد أن خسر أمام الفريق في كل المواجهات التي خاضها أمام الأحمر.

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