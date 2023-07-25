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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم سيناء يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني

حمزة رضوان وكيل وزارة
حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء ، امتحانات الشهاده الإعدادية للدور الثاني للعام الدراسي  ٢٠٢٣/٢٠٢٢م.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

٨٩٤ طالبا وطالبة:


حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان  اليوم الثلاثاء، في مادة اللغة الإنجليزية وبلغ زمن الاجابه ساعتان وعدد الطلاب (٨٩٤) طالبا وطالبة في مختلف اللجان  الامتحانية على مستوى مراكز المحافظة، حيث بلغت نسبة الحضور (٨١%)،


ولم ترد لغرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات ،وتسير الامتحانات بشكل طبيعي دون وجود لاي معوقات  .
 

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سيناء امتحانات الشهادة الاعدادية لجان

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