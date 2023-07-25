عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة بمدينة الحسنة في شمال سيناء

أعضاء القافلة الطبية
أعضاء القافلة الطبية في قرية بغداد بالحسنة

انطلقت  فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة بمركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة بالتعاون بين وزارة الصحة وكلية الطب جامعة قناة السويس ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وذلك بتوجيهات الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

الكشف الطبي:

 

حيث بدأت القافله الطبية التابعة لوزارة الصحة مباشرة عملها ، بقرية بغداد مركز الحسنة ،محافظة شمال سيناء، لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين والقضاء علي قوائم انتظار العمليات الجراحية.
 

ويشارك في القافلة نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريون في تخصصات طبية مختلفة  حيث تعمل القافلة بنظام العيادات المتنقلة و تضم القافلة ٤ سيارات بها عيادات متنوعه منها ( عظام _ أطفال _ باطنه _ جراحه عامه_ اسنان _ رمد _ جلدية _ نساء وتوليد وتنظيم أسره) وذلك لتقديم الكشف والفحص بالأشعه الموجات الصوتية

 

  وكان في استقبال  اعضاء القافلة الطبية المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس المركز والمدينة، يرافقه محمد المغربي سكرتير عام المركز والعلاقات العامه والاعلام بالمجلس، والدكتور مدير الإدارة الصحية بالحسنة، والسيد الأستاذ محمد أبو زيد رئيس الوحده المحلية بقرية بغداد.

 

 

txt

محافظ شمال سيناء: 14 مليون جنيه بدل سكن للمواطنين بتوسعات ميناء العريش

الحسنة القافلة الطبية المبادرة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الآن رسميا| سعر الدولار في البنوك بعد تلميحات صندوق النقد الدولي بشأن اليوان

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

كهربا ودونجا وباهر المحمدي| ميدو يكشف سبب تعدي الشحات على نجم بيراميدز

ميدو يكشف سر تدخل سالم الشامسي في أزمة اعتداء الشحات على الشيبي

ترشيحاتنا

"التصحيح خلص"| مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل

أهل زوجها سحلوها فى الشارع.. الاعتداء على سيدة بالضرب بالبحيرة

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء

الأهلي يدرس رحيل هذا اللاعب في الصيف .. تفاصيل

رغم حرارة الصيف.. رياح وأتربة وغيوم وأمطار تضرب السعودية

عقب إيقاف الشحات.. خالد الغندور: الدوري خلص وعقوبة كهربا لم تتخذ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلى درجة حرارة متوقعة| تحذيرات الأرصاد تكشف لهيب الساعات المقبلة

رسائل الواتساب.. اللحظات الأخيرة في حياة طليق المطربة بوسي

حرمته من رؤية ابنه.. هل رحل طليق المطربة بوسي حزنا لفقدان نجله؟

قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة يوليو مع أبناء الإسكان البديل بالسيدة زينب.. صور

فيديو

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ