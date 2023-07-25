انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة بمدينة الحسنة في شمال سيناء

انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة بمركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة بالتعاون بين وزارة الصحة وكلية الطب جامعة قناة السويس ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

الكشف الطبي:

حيث بدأت القافله الطبية التابعة لوزارة الصحة مباشرة عملها ، بقرية بغداد مركز الحسنة ،محافظة شمال سيناء، لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين والقضاء علي قوائم انتظار العمليات الجراحية.



ويشارك في القافلة نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريون في تخصصات طبية مختلفة حيث تعمل القافلة بنظام العيادات المتنقلة و تضم القافلة ٤ سيارات بها عيادات متنوعه منها ( عظام _ أطفال _ باطنه _ جراحه عامه_ اسنان _ رمد _ جلدية _ نساء وتوليد وتنظيم أسره) وذلك لتقديم الكشف والفحص بالأشعه الموجات الصوتية





وكان في استقبال اعضاء القافلة الطبية المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس المركز والمدينة، يرافقه محمد المغربي سكرتير عام المركز والعلاقات العامه والاعلام بالمجلس، والدكتور مدير الإدارة الصحية بالحسنة، والسيد الأستاذ محمد أبو زيد رئيس الوحده المحلية بقرية بغداد.