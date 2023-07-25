إسرائيل.. الأطباء يعلنون الإضراب احتجاجا على الإصلاح القضائي

بدأت نقابة الأطباء الإسرائيلية إضرابا لمدة 24 ساعة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على الإصلاح القضائي بعد أن وافق الكنيست على مشروع القانون الذي يحد من سلطة المحكمة العليا في مراجعة قرارات الحكومة.

وتعمل المستشفيات في جميع أنحاء إسرائيل نتيجة للإضراب، في “وضع السبت”، أي في جدول عطلة نهاية الأسبوع، والذي يشمل الرعاية الطارئة فقط، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية.

وأوضحت “هآرتس”، أن أقسام غسيل الكلى ووحدات العناية المركزة وأجنحة الولادة وعلاجات الأورام والعمليات الجراحية ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة وإجراءات التلقيح الاصطناعي ستعمل كالمعتاد.

وأضافت أنه بعد الإعلان عن الإضراب، قدم وزير الصحة الإسرائيلي والمدير العام للوزارة طلبا قضائيا لمنع الإضراب.

ومنذ يناير 2023، اجتاحت إسرائيل احتجاجات حاشدة أثارها الإصلاح القضائي الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والأسبوع الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي للقراءتين الثانية والثالثة على أحد البنود الرئيسية للإصلاح القضائي، الذي يحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة من خلال إعلانها غير معقولة.