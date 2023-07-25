رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت: إسرائيل ذاهبة نحو حرب أهلية

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ما يجري في إسرائيل على خلفية تصويت الائتلاف في الكنيست أمس، الاثنين، على قانون "إلغاء بند المعقولية"، حربا أهلية على ما يترتب على ذلك من عصيان.

وقال أولمرت، خلال المقابلة التي جرت أمس، الاثنين، عقب اندلاع احتجاجات عنيفة وغاضبة على التصويت الذي أقر إلغاء "بند المعقولية"، إن قسما لا يستهان به من الجمهور الإسرائيلي يرى الحكومة الحالية بأنها حكومة غير شرعية مشيرا إلى أن الحكومة قررت تدمير أسس الدمقراطية الإسرائيلية وهو أمر لا يمكننا قبوله أو التعايش معه" وفق تعبيره.