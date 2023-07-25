احذر ظهور هذه العلامات تؤكد إصابتك بمرض اليرقان.. اعرف أعراضه

لا يعرف أغلبنا ما هو مرض اليرقان، وقد يظهر على البعض اصفرار الوجه وبياض العينين، دون معرفة السبب وراء تلك العلامات.

معلومات لا تعرفها عن مرض اليرقان

إلا أن جميعها علامات واضحة لمرض اليرقان، ويجب عند ملاحظة أي منها، عليك الاستعانة بالطبيب على الفور، وذلك لأن جميعها قد تكون إشارة على مرض خطير.

ويحدث اليرقان عند وجود كمية كبيرة من البيليروبين الصباغ الأصفر في الدم، وهي حالة تسمى فرط بيليروبين الدم، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

ومن أسباب الإصابة باليرقان وجود مشكلة في الكبد، والتي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم على معالجة البيليروبين بشكل صحيح.

ويعد البيليروبين فضلات صفراء اللون تبقى في الدم بعد إزالة الحديد من الدم، ويقوم الكبد بتصفية الدم من هذه الفضلات لكن عند وصول البيليروبين إلى الكبد تلتصق مواد أخرى به ويسمى البيليروبين.

معلومات لا تعرفها عن مرض اليرقان

ويتشكل البيليروبين عند تفكك الهيموغلوبين (أحد أجزاء خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين) كجزءٍ من عملية طبيعية لإعادة تدوير خلايا الدم الحمراء القديمة أو المتضررة.

وقد يتشكل البيليروبين عند معاناه الجشم بالعديد من للمشاكل الصحية، وتشمل :

- التهاب القناة الصفراوية.

- انسداد القناة الصفراوية.

-فقر الدم الانحلالي.

ومن أبرز الأعراض التي تحدث عند المعاناة من مرض اليرقان، وتشمل ما يلي :

_ ألم شديد في البطن

_ التغيرات في الوظيفة العقلية

_ ظهور الدم في البراز

_ يصبح البراز أسود قطراني

_ ظهور الدم في القيء

_ الحمى

_فقدان الوزن

ويمكن الوقاية من مرض اليرقان عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بشكل دوري ومستمر، والتقليل من استهلاك الكحول، والإمتناع عن التدخين.