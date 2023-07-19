ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

يعتبر مرض الزهايمر من الأمراض الخطيرة.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من لانسيت، أن ارتداء كبار السن لسماعات الأذن قد يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.

أهمية ارتداء سمعات الأذن لكبار السن في الوقاية من مرض الزهايمر

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة أن الانخفاض المعرفي هو انخفاض في القدرات التي يمكن أن تتراوح بين الإعاقة المعتدلة إلى الخرف، وفقاً لما ذكره مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية من الزهايمر أو الخرف هو مشكلة كبيرة سيواجهها الأشخاص كبار السن في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور فرانك لين، أستاذ في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، ومدرسة بلومبرج للصحة العامة والمشارك في الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع قد يتسبب لهم بالتدهو المعرفي الذي يؤدي إلى الإصابة بالخرف أو كما يعرف بالزهايمر، وفقا لما نشر في موقع cnn .

أهمية إرتداء سمعات الأذن لكبار السن في الوقاية من مرض الزهايمر

وأثبتت البحوث، أن فقدان السمع هو أحد أكبر عوامل الخطر في تطوير الزهايمر او الخرف، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان ارتداء سماعات الاذن من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض.

ونظر الباحثون في بينانات أكثر من 3000 شخص من كبار السن، وقد عُيِّن المشاركون عشوائياً وتلقى المشاركون نصائح لإرتداء سماعات الأذن لمدة ستة أشهر لمدة ثلاث سنوات، وقد شهدت النتائج أن تعزيز حاسة السمع تقلل من الانخفاض المعرفي بنسبة 48 في المائة.