عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

أهمية ارتداء سمعات
أهمية ارتداء سمعات الأذن لكبار السن  

يعتبر مرض الزهايمر من الأمراض الخطيرة.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من لانسيت، أن ارتداء كبار السن لسماعات الأذن قد يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.

 

أهمية ارتداء سمعات الأذن لكبار السن في الوقاية من مرض الزهايمر

 

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة أن الانخفاض المعرفي هو انخفاض في القدرات التي يمكن أن تتراوح بين الإعاقة المعتدلة إلى الخرف، وفقاً لما ذكره مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية من الزهايمر أو الخرف هو مشكلة كبيرة سيواجهها الأشخاص كبار السن في جميع أنحاء العالم.

 

مرض مزمن يسبب الرغبة المستمرة في تناول الطعام .. احذره

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

 

وقال الدكتور فرانك لين، أستاذ في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، ومدرسة بلومبرج للصحة العامة والمشارك في الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع قد يتسبب لهم بالتدهو المعرفي الذي يؤدي إلى الإصابة بالخرف أو كما يعرف بالزهايمر، وفقا لما نشر في موقع cnn .

 

أهمية إرتداء سمعات الأذن لكبار السن في الوقاية من مرض الزهايمر

 

وأثبتت البحوث، أن فقدان السمع هو أحد أكبر عوامل الخطر في تطوير الزهايمر او الخرف، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان ارتداء سماعات الاذن من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض.

 

ونظر الباحثون في بينانات أكثر من 3000 شخص من كبار السن، وقد عُيِّن المشاركون عشوائياً وتلقى المشاركون نصائح لإرتداء سماعات الأذن لمدة ستة أشهر لمدة ثلاث سنوات، وقد شهدت النتائج أن تعزيز حاسة السمع تقلل من الانخفاض المعرفي بنسبة 48 في المائة. 

الزهايمر الخرف سمعات الأذن كبار السن الانخفاض المعرفي ضعف السمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى 45

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

قدّم لي حلولاً.. أيمن أشرف يكشف كواليس جلسته مع الخطيب

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضاته مع الزمالك

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

موضوعات متعلقة

سهلة وشهية.. طريقة عمل كوكيز بدون بيض في المنزل

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل معكرونة بالجبنة والقشطة

معمولي عمل.. 10 صور أثارت الجدل لـ فيفي عبده في 2023

كان بيخوني في رمضان.. 10 صور لزوجة حسن شاكوش تثير الجدل

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

مشاكل صحية تصيب الحوامل بسبب نقص فيتامين د.. احذريها

ترشيحاتنا

هل رأى النبي الهجرة في المنام قبل أن يفرضها الله عليه

الزمالك في الصورة|تفاصيل اقتراب نجم الجيش الملكي المغربي من الانتقال للدوري المصري

موهوب بالفطرة.. جمال السيد يكشف كواليس اكتشاف إمام عاشور

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

هل صيام أول يوم في العام الهجري سنة أم بدعة؟.. لا تفوته

النفط يتراجع مع انخفاض الإمدادات الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

بفرو من الأكمام.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ