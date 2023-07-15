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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

أسباب إكتساب النساء
أسباب إكتساب النساء دهون البطن والخصر  

تعاني أغلب النساء من تراكم الدهون حول منطقة البطن والخصر، في مرحلة ما من عمرهم، وبالاخص في في مرحلة منتصف العمر.

 

أسباب إكتساب النساء دهون البطن والخصر

 

وتحدث الزيادة في دهون البطن والخصر بسبب حدوث تغيير فسيولوجي ، وغالبا ما يحدث لجميع النساء تقريباً مع التقدم في العمر .

 

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وقالت فيكتوريا فييرا بوتر الأستاذة المساعدة في التغذية وعلم وظائف الأعضاء بجامعة ميسوري الطبيبة، أن هناك أسباب وراء هذا التغير الفسيولوجي، وفقا لما نشر في صحيفة “نيويورك تايمز”، وتشمل :

 

_ التغيرات الهرمونية :

ومع الإنجاب يقل إنتاج  هرمون الإستروجين في الجسم، مما قد يساهم في توزيع الدهون بمنطقة الحوض والأرداف والفخذ والصدر؛  ويعتبر هذا للهرمون هو المسؤول عن التحكم في الوزن.

 

_ انقطاع الدورة الشهرية :

وعند إنقطاع الدورة الشهرية فقد يشهد الجسم تغيرًا كبيرًا. لذلك تبدأ الدهون في التراكم حول منطقة البطن، وترتبط هذه الدهون بمخاطر صحية مثل : الإصابة بأمراض السكري والقلب.

 

أسباب إكتساب النساء دهون البطن والخصر

 

_ قلة النشاط البدني :

ويتسبب قلة النشاط البدني في زيادة تراكم الدهون حول البطن والخصر، مما يتسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة كمشاكل القلب.

 

_ اضطرابات النوم :

وقد تسبب اضطرابات النوم إلى زيادة دهون البطن والخصر بنسبة 9% ؛ حيث ترتبط اضطرابات النوم عادة بزيادة تناول السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى تتراكم الدهون حول منطقة البطن.

 

_ اتباع نمط غذائي غير صحي :

وقد يزيد عدم إتباع نظام غذائي صحي في تراكم الدهون حول منطقة البطن.

 

_ التعرض للتوتر والإجهاد :

وقد يتسبب الشعور بالتوتر الإجهاد في إفراز هرمون الكورتيزول، و هذا الهرمون يؤثر على عملية الأيض في الجسم، مما قد يؤدي إلى تراكم الدهون حول البطن.

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