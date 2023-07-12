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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمراض في المعدة تسبب الدوخة وانخفاض الضغط.. تفاصيل

مشاكل بالمعدة تسبب
مشاكل بالمعدة تسبب إنخفاض الضغط والدوار

صرحت الإعلامية بسمة وهبة ، بأنها تعرضت لوعكة صحية بسيطة، حيث تعاني من مرض نادر في المعدة والذي يسبب لها أعراضا، مثل : الضغط الواطي والدوار، وذلك بعد الشعور بهما بعد الإنتهاء من تصرير أحدى حلقاتها وتوجها إلى المستشفى.

 

مشاكل بالمعدة تسبب إنخفاض الضغط والدوار

 

 

وهناك العديد من المشاكل التي يمكن ان تحدث في المعدة وقد تسبب في إنخفاض ضغط الدم، والدوار، وفقا لما نشر في موقع مايو كبينك الطبي .

 

وفي حال كان الانخفاض في الضغط قد حدث بشكل سريع ولمرة واحدة، فالأغلب أن الشخص مصاب التهاب المعدة او مرض العصب الحائر.

 

و قد يتسبب إلتهاب المعدة بحدوث نزيف وهذا النزيف قد يؤدي إلى خسارة المريض لكمية كبيرة من الدم، والتي يرافقها هبوط حاد وسريع في الضغط، مما يتسبب في مضاعفات مثل فقدان الوعي.

 

وفي حالة إلتهاب المعدة فقد يحتاج المريض لتدخل طارئ لوقف النزيف والسيطرة على علامات المريض الحيوية.

 

أما في حال أن انخفاض الضغط يحدث لمدة دقيقة فقط هذا أمر غير منطقي، ولا يمكن قياسه. ولكن يمكن أن يشعر مريض التهاب المعدة المزمن بدوار ودوخة في حال كان هناك نزيف مزمن يتسبب في حدوث فقر الدم، أو في حال وجود مشكلة أخرى تعتبر غير شائعة وتسمى بالعصب الحائر والتي يكون هناك مشكلة في المعدة مع هبوط في الضغط بسبب مشكلة في العصب العاشر، ويرافق ذلك العديد من الأعراض الأخرى.

المعدة بسمة وهبة الاعلاميه بسمة وهبة انخفاض ضغط الدم الدوار التهاب المعدة العصب الحائر فقر الدم

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