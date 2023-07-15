مرض مزمن يسبب الرغبة المستمرة في تناول الطعام .. احذره

يعتبر تناول الطعام بكل مفرط من العادات السيئة والغير صحية، وقال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ان الشعور المستمر بالجوع قد يكون علامة على المعاناه من مشاكل صحية.

تأثير غير متوقع للإصابة بمرض السكري على الشهية

وتابع حسام موافي ببرنامجه "ربي زدني علمًا"، الذي يذاع على قناة صدى البلد ، أن هناك مرض مزمن يتسبب في الرغبة للمستمرة بتناول الطعام.

وأضاف حسام موافي، إلى إن المرض المزمن الذي يقصده هو "داء السكري من النوع الثاني".

تأثير غير متوقع للإصابة بمرض السكري على الشهية

واشار، أن مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى زيادة الشهية، وعلى الرغم من ذلك فيحاول المصابين به بعد تناول الطعام بكثرة لتجنب مضاعفات للمرض.