عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض مزمن يسبب الرغبة المستمرة في تناول الطعام .. احذره

تأثير غير متوقع للإصابة
تأثير غير متوقع للإصابة بمرض السكري على الشهية

يعتبر تناول الطعام بكل مفرط من العادات السيئة والغير صحية، وقال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ان الشعور المستمر بالجوع قد يكون علامة على المعاناه من مشاكل صحية.

 

تأثير غير متوقع للإصابة بمرض السكري على الشهية

 

وتابع حسام موافي ببرنامجه "ربي زدني علمًا"، الذي يذاع على قناة صدى البلد ، أن هناك مرض مزمن يتسبب في الرغبة للمستمرة بتناول الطعام.

 

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

أمراض في المعدة تسبب الدوخة وانخفاض الضغط.. تفاصيل

 

وأضاف حسام موافي، إلى إن المرض المزمن الذي يقصده هو "داء السكري من النوع الثاني".

 

تأثير غير متوقع للإصابة بمرض السكري على الشهية

 

واشار، أن مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى زيادة الشهية، وعلى الرغم من ذلك فيحاول المصابين به بعد تناول الطعام بكثرة لتجنب مضاعفات للمرض.

الطعام تناول الطعام الجوع داء السكري الأمراض المزمنة مرض السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

نشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.. بيان عاجل من آبي أحمد حول سد النهضة

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

موضوعات متعلقة

سناكس شهي.. طريقة عمل بسكويت مالح في المنزل

الإرهاق والنعاس بداية الأعراض.. كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول

نشرة المرأة والصحة| التثاؤب المستمر علامة على الإصابة بهذه الأمراض.. أسباب استئصال الغدة الدرقية .. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

من الحلويات المصرية.. طريقة عمل بسيمة جوز الهند في المنزل

لو بتعاني من التثاؤب المستمر فأنت مصاب بهذه الأمراض.. لا تتغافل عنها

بنفس الخطوات والمذاق .. طريقة عمل القهوة فرابيه في المنزل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي في فصل الصيف؟.. لن تتوقع

ترشيحاتنا

من ليفربول.. اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة عالمية جديدة

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2190 جنيهًا

لجميع الأصناف.. أحدث أسعار الخضار في سوق الجملة| فيديو

إزالة تراكمات القمامة بمنطقة أرض الجولف بالقاهرة

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

القوات الروسية تصد 17 هجوما وتحيد 315 جنديا على محور دونيتسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذيرات الصحة العالمية بشأن تسبب الأسبارتام في السرطان.. ما هى بدائله

تناول هذه الفواكه للتغلب على موجة ارتفاع حرارة الجو | لن تتوقع

لحماية العين.. نصائح ضرورية لمنع حساسية العدسات اللاصقة| تفاصيل

هذه تكلفته وأماكن إجرائه.. ما هو DNA Test سر رشاقة ياسمين صبري

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ