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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

أطعمة يجب على مرضى
أطعمة يجب على مرضى القولون تجنبها

يوجد القولون في الأمعاء الغليظة، ويمكن لمشاكل القولون أن تسبب انزعاجًا أو ألمًا في المعدة، والإسهال والإمساك.

 

أطعمة يجب على مرضى القولون تجنبها

 

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه يمكن تجنب الإصابة بالقولون بتجنب بعض الأطعمة.

 

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وأفاد حسام موافي، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة"، التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن البصل والثوم من الخضروات التي تساعد في تفاقم أعراض القولون.

 

واضاف حسام موافي، إلى أنه يجب تجنب الخضروات المائية، مثل : الفجل والجرجير، وذلك لأنه يصعب هضمها بسبب ما تحتويه على كمية عالية من السليولوز.

 

أطعمة يجب على مرضى القولون تجنبها

 

ونوه حسام موافي، بتجنب تناول البقوليات وتناول الأكل ببطء ومضغه جيدا، فضلا عن عدم استهلاك الطعام بإفراط، وذلك لعدم إستثارة أعراض القولون.

 

ونصح حسام موافي، بالحرص على تناول هذة الأطعمة بالأخص لمرضى القولون، مثل: النشويات، الخبز الفينو والبلدي، الأرز، المكرونة.

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