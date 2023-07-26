مع زيارة شويجو إلى بيونج يانج.. روسيا وكوريا الشمالية تعززان التعاون العسكري

تتمتع كوريا الشمالية وروسيا بعلاقات تاريخية وسياسية واقتصادية وثقافية تعود إلى عهد الاتحاد السوفيتي، الذي كان حليفاً رئيسياً لبيونج يانج خلال الحرب الكورية (1950-1953) ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، شهدت العلاقات بين البلدين تراجعاً نسبياً، لكنهما استمرا في التعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجال العسكري. وفي عام 2015، وقعت كوريا الشمالية وروسيا اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية والأمنية، وفي عام 2019، أجرت البلدان مناورات بحرية مشتركة في بحر الشرق.

كما أن روسيا تدعم حوار كوريا الشمالية مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، لحل الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

زيارة وزير الدفاع الروسي

ويزور وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو كوريا الشمالية في الفترة من 25 إلى 27 يوليو 2023، بدعوة من نظيره الكوري الشمالي كانج سون نام.

وهذه هي أول زيارة لشويجو إلى كوريا الشمالية منذ توليه منصبه في عام 2012.

وسيشمل جدول أعمال شويجو لقاءات مع قادة عسكريين وسياسيين كوريين شماليين، والمشاركة في فعاليات الذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية 1950-1953.

وستقام هذه الفعاليات يوم 27 يوليو، وهو التاريخ الذي تم فيه توقيع اتفاق هدنة لإنهاء المعارك بدلاً من اتفاق سلام رسمي. وستضم هذه الفعاليات استعراضاً عسكرياً ضخماً في ساحة كم ايل سونغ في بيونج يانج.

أهداف الزيارة

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات مثل التدريب والتسليح والمعلومات، فضلًا عن تأكيد دور روسيا كقوة إقليمية وعالمية، وتحسين صورتها كوسيط سلام وشريك استراتيجي لكوريا الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الزيارة تقديم الدعم السياسي والمعنوي لكوريا الشمالية في مواجهة الضغوط والعقوبات الدولية، وتشجيعها على المضي قدمًا في حوارها مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.