متشتريش دلوقتي.. سامسونج هتنزل موبايل رخيص جدا قريبا |اعرف مواصفاته

أعلنت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبي عن إطلاق الهاتف Galaxy F34 في الهند قريبًا، بعد أن كشفت الشركة عن هاتف Galaxy F54 الذي يعمل بمعالج Exynos 1380 الشهر الماضي. ولم تكشف الشركة الكورية عن مواصفات الهاتف Galaxy F34 بالتفصيل.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy F34

وأكدت أن الهاتف الذكي سيحتوي على شاشة Super AMOLED مُدمج فيها قطعة للكاميرا بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1,000 نيت.

وسيتميز هاتف سامسونج Samsung Galaxy F34 بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، تتصدرها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية OIS.

وأعلنت سامسونج أن الهاتف F34 سيأتي مع وضع Fun Mode الذي يحتوي على 16 تأثيرًا مختلفًا مدمجًا، كما سيأتي مع ميزة Single Take التي تسمح بالتقاط ما يصل إلى أربعة مقاطع فيديو وصور في لقطة واحدة.

وسيتم تشغيل الهاتف من سامسونج بواسطة بطارية بسعة 6,000 مللي أمبير، وتم الترويج لها لتدوم حتى يومين بشحنة واحدة، وسيدعم هاتف Samsung Galaxy F34 شبكات 5G، وأكدت الشركة أن الهاتف الذكي سيأتي بلونين، ولكن أسماء التسويق الخاصة بهما غير معروفة.