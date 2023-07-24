عاجل
إعلان عاجل من بوتين بشأن تحصيل الضرائب على الخدمات الإلكترونية اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وشركة ESRI شمال أفريقيا نشرة المرأة والصحة.. صور فيفي عبده معمولها عمل وترقد بالسرير.. هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية.. وتحذير من تناول المانجو في شهر يوليو إيطاليا: مؤتمر روما للتنمية والهجرة حقق نجاحًا كبيرًا أخبار التعليم| نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 أدبي.. بعد وصول معدل الرسوب إلى 80%.. أسباب إخفاق طلاب كليات القمة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أجهزة الغلابة.. أسعار الثلاجات في مصر 2023

ثلاجات الغلابة..أسعار
ثلاجات الغلابة..أسعار الثلاجات في مصر 2023

إذا كنت ترغب في شراء ثلاجة جديدة، وتبحث عن أهم انواع واسعار الثلاجات، فيجب أن تعلم أن الثلاجات الحديثة تتمتع بتقنيات عالية مما أدى إلى ارتفاع سعرها عما كانت سابقا، فالثلاجات الحديثة توفر لك تقنيات توزيع البرودة في كافة أنحاء الثلاجة، تلك التي تعمل على الحفاظ على الطعام بطريقة مثالية، مع امكانية التحكم في مستوى التبريد بشكل منفصل بين الثلاجة والفريزر.

كما الثلاجات الحديثة لك أنظمة تعمل على قتل البكتيريا التي قد تتكون داخل الثلاجة، وبالتالي العمل على الحفاظ على الطعام طازجا لأطول وقت ممكن مع العمل على إزالة أي روائح سيئة تتراكم داخل الثلاجة.

• سعر ثلاجة 397 لتر فريش لون أسود 24 ألف جنيه مصري.
• سعر ثلاجة باساب 11 قدم لون رمادي 9699 جنيه.

• سعر ثلاجة 386 لتر تورنيدو لون أسود 17785 جنيه.

سعر ثلاجة 450 لتر تورنيدو لون فضى 21820 جنيه.
• سعر ثلاجة 436 لتر فريش ديجيتال أسود 27900 جنيه.

• سعر ثلاجة 340 لتر سامسونج لون فضى 25999 جنيه.

• سعر ثلاجة 397 لتر فريش ديجيتال أسود 23280 جنيه.

• سعر ثلاجة 384 لتر سامسونج لون فضى 15,445 جنيه.

• سعر ثلاجة 16 قدم فريش استانلس رقمية فضى 21999 جنيه.

ثلاجة الثلاجة أسعار الثلاجات شراء ثلاجة جديدة قتل البكتيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

استعدوا لأيام أشد سخونة.. الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن طقس الساعات المقبلة

أول صفقة فى ميت عقبة.. نجم الإسماعيلي يقترب من الزمالك

أبوس رجلك فك العمل.. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

سفارة المغرب | تطوّر صادم في أزمة حسين الشحات مع الشيبي

ليلة أنس انتهت بكارثة.. 3 جثث داخل سيارة تثير الذعر بالوراق

قرارات عاجلة بعد اجتماع وزيري الكهرباء والبترول.. بشرى بشأن انقطاع التيار

موضوعات متعلقة

نجم هواتف سامسونج.. خصم 6000 جنيه على موبايل S23 Ultra

أقوى هبوط في ثمن iPhone .. بسعر 4600 جنيه فقط 

خصم تاريخي.. موبايل سامسونج الأفضل مبيعا بـ 1500 جنيه فقط

لو النور بيقطع عندك باستمرار.. إزاي تخلي ثلاجتك شغالة بكفاءة؟ 

بكاميرا 50 ميجابكسل وأقوى أداء.. موبايل شبابي جديد من Oppo بسعر رخيص 

تصفيات.. موبايل Nokia رائع بكاميرا ينافس سامسونج بـ 900 جنيه فقط

مفاجأة للشباب..هبوط قوي في سعر جهاز البلايستيشن PlayStation 5

أخيرا..هتقدر تشغل ChatGPT على موبايلك .. الطريقة هنا 

ترشيحاتنا

757 عامًا.. أوكرانيا تواجه كارثة مرعبة بسبب الحرب

مانيكير وسلسلة.. ابن راغب علامة يحدث ضجة بفيديو صادم

إحصائية مفاجأة.. من هو البطل المطلق لمسابقة الدوري الإنجليزي؟

أجهزة الغلابة.. أسعار الثلاجات في مصر 2023

بـ107 ملايين جنيه.. وزير التنمية المحلية يتفقد أعمال رصف طريق "الجناين" بالفيوم

عمل الإسكندرية تبدأ في تدريب الشباب على مهنة تصنيع الأسماك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور فيفي عبده معمولها عمل وترقد بالسرير.. هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية.. وتحذير من تناول المانجو في شهر يوليو

كارثة بسبب الحر.. عادات يومية في الصيف تسبب الجلطة والوفاة المفاجئة

بسعر خرافي.. شاهد|ملابس نادين نجيم على البحر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عددًا من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

فيديو

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين اير شو| فيديو

قرار عاجل من التعليم حول درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة| شاهد

بسبب حسين الشحات | صحف المغرب تشن حملة على الأهلى ..فيديو

1900 جنيه فقط| أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ