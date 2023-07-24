أجهزة الغلابة.. أسعار الثلاجات في مصر 2023

إذا كنت ترغب في شراء ثلاجة جديدة، وتبحث عن أهم انواع واسعار الثلاجات، فيجب أن تعلم أن الثلاجات الحديثة تتمتع بتقنيات عالية مما أدى إلى ارتفاع سعرها عما كانت سابقا، فالثلاجات الحديثة توفر لك تقنيات توزيع البرودة في كافة أنحاء الثلاجة، تلك التي تعمل على الحفاظ على الطعام بطريقة مثالية، مع امكانية التحكم في مستوى التبريد بشكل منفصل بين الثلاجة والفريزر.

كما الثلاجات الحديثة لك أنظمة تعمل على قتل البكتيريا التي قد تتكون داخل الثلاجة، وبالتالي العمل على الحفاظ على الطعام طازجا لأطول وقت ممكن مع العمل على إزالة أي روائح سيئة تتراكم داخل الثلاجة.

• سعر ثلاجة 397 لتر فريش لون أسود 24 ألف جنيه مصري.

• سعر ثلاجة باساب 11 قدم لون رمادي 9699 جنيه.

• سعر ثلاجة 386 لتر تورنيدو لون أسود 17785 جنيه.

سعر ثلاجة 450 لتر تورنيدو لون فضى 21820 جنيه.

• سعر ثلاجة 436 لتر فريش ديجيتال أسود 27900 جنيه.

• سعر ثلاجة 340 لتر سامسونج لون فضى 25999 جنيه.

• سعر ثلاجة 397 لتر فريش ديجيتال أسود 23280 جنيه.

• سعر ثلاجة 384 لتر سامسونج لون فضى 15,445 جنيه.

• سعر ثلاجة 16 قدم فريش استانلس رقمية فضى 21999 جنيه.