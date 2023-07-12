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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عروض الغلابة.. أسعار الموبايلات فئة من 2000 إلى 3000 جنيه

عروض الغلابة على
عروض الغلابة على موبايلات أسعارها من 2000 : 3000 جنيه

 على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف شاومي Redmi A2 في موقع أمازون الهند، ليبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 5899 روبية هندية (أي ما يعادل 2180 جنيه مصري ).

عروض الغلابة على موبايلات أسعارها من 2000 : 3000 جنيه

كما من أفضل العروض الأخرى التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج Samsung Galaxy M13 في موقع أمازون الهند، ليبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 9699 روبية هندية (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري ).

عروض الغلابة على موبايلات أسعارها من 2000 : 3000 جنيه

كما يوجد عرض آخر على هاتف شاومي Poco C50 في موقع Flipkart الهندي، ليبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 5499 روبية هندية (أي ما يعادل 2000 جنيه مصري ).

عروض الغلابة على موبايلات أسعارها من 2000 : 3000 جنيه

 

مواصفات هاتف شاومي Redmi A2


يتميز هاتف شاومي الجديد Xiaomi Redmi A2، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، وبدقة 1600 × 720 بكسل مع نسبة طول إلى عرض 20:9، ويبلغ ذروة سطوع 400 شمعة في المتر المربع.

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi Redmi A2، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع  Helio G36 تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية، بدقة تصنيع 12 نانومتر، بسعة 2 أو 3 جيجابايت، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X، والتي تأتي متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، قابلة للزيادة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

يقدم هاتف شاومي Redmi A2 كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 ، بالإضافة إلى عدسة لتصوير العمق بدقة 0.8 ميجابكسل.


ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi Redmi A2، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بسرعة 10 وات، والتي يتم شحنها عبر منفذ microUSB.

 


مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy M13
 

يعمل هاتف سامسونج Galaxy M13 بواسطة معالج سامسونج من نوع Exynos 850 ثماني النواة، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة لذاكرة إضافة عبر microSD.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy M13، بشاشة من نوع PLS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض FHD بدقة 1080 * 2040 بكسل.

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M13، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، بجانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويضم هاتف سامسونج Galaxy M13، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات.


مواصفات هاتف شاومي Poco C50

 

يأتي هاتف شاومي Poco C50 مع شاشة نوعها IPS LCD قياس 6.52 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل ، مع معدل تحديث قياسي 60 هرتز.

يعمل هاتف شاومي Poco C50 بنظام أندرويد  12 مع واجهة مستخدم من MIUI من ويستخدم معالج من ميدياتك MediaTek Helio A22 بتكنولوجيا الـ 12 نانومتر مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت أو 3 جيجابايت ومساحة تخزين داخلي 32 جيجابايت قابلة للتوسيع من خلال فتحة بطاقة microSD.

يحزم هاتف Poco C50 بطارية من الليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويسحن بقوة 19 وات فقط، أي أنه يشحن ببطء شديد.

بالنسبة لمحبي التصوير والتقاط الذكريات، يأتي هاتف شاومي Poco C50 بإعداد كاميرا مزدوجة في الخلف ، إحداهما مستشعر عمق ، والأخرى كاميرا مع فتحة عدسة عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل f / 2.0، كما يوجد أيضًا ماسح ضوئي لبصمات الأصابع وفي المقدمة، نجد في الجهة الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.

يتميز هاتف شاومي Poco C50 بملمسه الناعم الرقيق، لأنه يشبه الجلد من جهة اللوحة الخلفية، الهاتف مقاوم لرذاذ الماء بفضل طلاء خاص.

Redmi Redmi A2 Samsung Galaxy M13 POCO C50 مواصفات هاتف شاومي Redmi A2

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