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رئيس التحرير
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قرارات ثورية في الأهلي| الخطيب يعيد "قاذفة الصواريخ" ورحيل نجم الفريق.. وحقيقة بيع الشحات

صدى البلد

صدمة وفرحة تملأ قلوب مشجعي الأهلي بعد حسم لجنة الكرة برئاسة السيد محمود الخطيب قرار مهم يتعلق بعودة نجم الفريق الأول لكرة القدم، اللاعب محمد شكري، إلى أروقة "القلعة الحمراء" من جديد، بعد تجربته مع نادي سيراميكا كيلوباترا، وهذا الخبر يعيد للأهلاوية الأمل والفرح، فاللاعب البارع سيعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهذا ما يثير العواطف والتفاؤل لدى محبي الفريق.

 

نجم الأهلي يعود
 

ويُعد عودة محمد شكري، خبراً ساراً لجماهير الأهلي المخلصة، حيث أكد مصدر موثوق داخل النادي أن محمود الخطيب، المشرف العام على ملف الكرة، عقد اجتماعاً مهماً في الشيخ زايد، وتم التوافق بينه وبين رئيس لجنة التخطيط وأحد أعضائها، على ضرورة عودة النجم محمد شكري لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

 

وعلى الرغم من هذا التوافق، إلا أن القرار النهائي لا يزال بيد المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر الذي لم يمنح حتى اللحظة الضوء الأخضر لعودة محمد شكري لصفوف الفريق.

 

جدير بالذكر أن محمد شكري كان انتقل إلى نادي سيراميكا كيلوباترا على سبيل البيع النهائي، لكن مع وجود بند في العقد يمنح الأهلي أحقية استرداد اللاعب مقابل مبلغ مالي قدره 8 مليون جنيه، ويحمل شكري مهارات فريدة وخبرة قيمة، وهو ما يجعل الجماهير متشوقة لعودته ورؤيته يرتدي قميص النادي مجددًا.
 

مصطفي ميسي يقترب من الرحيل 

 

من ناحية أخرى، يبدو أن لاعب الفريق مصطفى سعد ميسي يقترب من الرحيل عن النادي خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، حيث خرج من حسابات المدير الفني مارسيل كولر هذا الموسم وتمت إعارته لفريق سموحة، ويبدو أن انتقاله لنادي زد قد أصبح قريباً بعدما دخل مسؤولو النادي في مفاوضات قوية مع اللاعب.

 

وفيما يتعلق بلاعب آخر في الأهلي، حسين الشحات، فأثيرت العديد من التساؤلات حول عرضه للبيع بعدما حدثت بعض الاحتكاكات بينه وبين لاعب بيراميدز محمد الشيبي، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي في الدوري المصري الممتاز.

عقوبة الشحات
 

وتعلن إدارة الأهلي أنه تم توقيع عقوبة مالية على حسين الشحات بقيمة 500 ألف جنيه، جراء ما بدر منه تجاه اللاعب الآخر. كما قررت رابطة الأندية إيقاف اللاعب مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.

عرض الشحات للبيع 
 

وعلى الرغم من التكهنات حول عرض حسين الشحات للبيع من قبل الأهلي، إلا أن مصادر داخل النادي أكدت أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. وأن النادي مازال يثق ويراهن على قدرات ومواهب هذا اللاعب الذي يقدم أداءً مميزاً مع الفريق.

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