صلاح حليمة يكشف أهمية المشاركة المصرية في القمة الأفريقية الروسية

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن المشاركة المصرية في القمة الروسية الأفريقية، سيكون لها دور مهم، خاصة أن العلاقات بين مصر وروسيا ضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

وقال صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، إن مصر تربطها مع روسيا علاقات في جميع المجالات، ومن أبرزها التعاون في مجال البنية التحتية والطاقة النووية، وإستثمارات في مصر تقترب من 6 مليارات دولار.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن القمة الروسية الأفريقية، سيكون لها منتدى للشباب، وسيشارك به شباب من القارة الأفريقية، وسيكون لمصر دور مهم في ذلك.

تعاون روسي مع القارة الأفريقية

وأشار صلاح حليمة إلى أن روسيا تعلم أن القارة الأفريقية تمتلك الثروات المعدنية والطاقة، لذا سيكون هناك تعاون روسي مع القارة الأفريقية.