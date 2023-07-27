نور الله يكفينى.. الرابعة على الثانوية الأزهرية: أهدى تفوقى لأسرتي

أعربت أية محمد عجور الرابعة على مستوى الجمهورية الثانوية الأزهرية والطالبة بمعهد فتيات اويش الحجر بالدقهلية عن سعادتها بتفوقها وحصولها هذا المركز رغم أن املها أن كان المركز الاول قائلة" فقدت بصر.ى ولكن عوض الله كبير. وعوضنى بتفوقى واشكر شيخ الأزهر ووالدى ووالدتى اشكر كل من وقف معى. وساندنى ورغم المعاناة الا انى كرم. الله أضاء لى حياتى".



واضافت " حلمى دراسة اللغات والحصول. على الماجستير والدكتوراه لاكمل مسيرتى واحقق احلامى وعلمت بخبر تفوقى من رئيس المنطقة الأزهرية فسعادتى هى أن رسمت الفرحه على وجه اسرتى جميعا.



وقال والدها “ اشكر شيخ الأزهر على ما يقدمه وأتمنى أن يكون الاهتمام بالمكفوفين أكثر وأكثر واشكر ابنتى ايه التى رسمت الفرحه داخل منزلنا فهي متفوقه ودراستها وكنت اتوقع ان تحصل على المركز الاول على مستوى الجمهوريه ولكن قدر الله وما شاء فعل يكفيني فخرا ان لي ابنه مثل ايه جميله في كل شيء في التدين والثقافه والعلم والاسلوب الراقي اللهم بارك لي فيها وفي اخوتها وفي والدتها” .

وقالت والدتها ' ايه اطيب قلب ابنتى الغالية حفظها الله تفوقى أعاد السعاده لنا جميعا ؛ هدية الله لى ولاسرتى وحبيبة الكل. اشكر الله على تفوقها وادعوه أن يحقق لها كل ما تريد" .

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