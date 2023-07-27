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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2033.. الأحد

نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

أعلن الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر الشريف ، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، خلال مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر.

وأكد وكيل الأزهر، أنه تم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، حيث بلغ عدد لجان امتحانات هذا العام 588 لجنة ، استقبلت المتقدمين للامتحانات وعددهم 141913 طالبا وطالبة ، منهم 91100 طالب وطالبة في القسم الأدبي ، و50813 طالبا وطالبة في القسم العلمي.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وقد بلغت نسبة النجاح العام في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، 52.38% ، ونسبة النجاح في القسم الأدبي 46.63% وفي القسم العلمي بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 59.34%.

وأعلن وكيل الأزهر، أنه سيتم فتح باب تلقى باب الطعون والتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، فسيتم فتح الباب اعتبارا من الأحد الموافق 30 يوليو الجاري ، ويستمر لمدة شهر.

وتفعل منظومة التظلمات الإلكترونية ، بكافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يقدم الطالب الطعن بالمنطقة ويطلع على ورقة إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها ، ويبدي ملاحظاته عليها، ثم تظهر نتيجة التظلمات خلال مدة 15 يوما من يوم التعرف على ورقة الإجابة.

وتبلغ قيمة رسوم الطعن أو التظلم على المادة الواحدة 100 جنيه، ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها في حالة تعديل الدرجة لصالحه.


وأكد أنه سيتاح للمناطق الأزهرية ، إمكانية طباعة مستخرجات النجاح أو الرسوب فور اعتماد النتيجة ، وفي حالة رغبة الطلاب في الحصول على اعتماد وزارة الخارجية ، فعليهم التوجه إلى الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة.

 

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