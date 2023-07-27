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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم العلمي بنسبة نجاح 59.34٪

أوائل القسم العلمي
أوائل القسم العلمي

أناب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر لاعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 59.34٪، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين من القسم العلمي (50738) طالبًا وطالبة، من البنين (27435) طالبًا، و(23303) طالبة.

وأعلن وكيل الأزهر أوائل القسم العلمي في مؤتمر صحفي نظمه المركز الإعلامي للأزهر بمقر مشيخة الأزهر:
الأول: أسماء عبد الله عبد الله محمد السماحي، معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ، مجموع (649)، بنسبة 99.85%.
الأول مكرر: حبيبة السيد مصطفى، معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ، مجموع (649)، بنسبة 99.85%.
الأول المكرر: عصام هلال مصطفى الحريري، معهد العامرية بالغربية، مجموع (649)، بنسبة 99.85%.
الرابع: أسامه محمد رمضان محمد عراقي، معهد كفر الشيخ، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.
الرابع مكرر: أشرقت إبراهيم صلاح السيد الهدهد، معهد فتيات السلطان راشد النموذجي بالقاهرة، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.
الرابع مكرر: محمود حسين السيد، معهد كفر صقر بالشرقية، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.
الرابع مكرر: مروة نور الدين أبو ضيف عثمان، معهد فتيات الإمام على بن أبي طالب النموذجي بسوهاج، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.
الرابع مكرر: مریم هشام عبد العزيز علي فايد، معهد فتيات الدلنجات بالبحيرة، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.
الرابع مكرر: هند أحمد شحاته، معهد فتيات كفر الشيخ النموذجي، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪. 
العاشر: أسماء محمد عبد الغفار، معهد فتيات دمنهور النموذجي بالبحيرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.
العاشر مكرر: آية حسين طه محمد، معهد فتيات الشقر ببنى سويف، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.
العاشر مكرر: زينب بركات حسن، معهد فتيات نصر الله بالبحيرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.
العاشر مكرر: محمد على محمد علي حسن، معهد صندلا لكفر الشيخ، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.
العاشر مكرر: محمد مصطفى عبد الوهاب، معهد حلمية الزيتون النموذجي بالقاهرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.
العاشر مكرر: محمود سعد حسين عبد السميع، معهد صفط اللبن بالجيزة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.
العاشر مكرر: مروة خالد عيسى، معهد فتيات ميت النحال بالدقهلية، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.
العاشر مكرر: يوسف عمر عمر عبد العزيز، معهد الجديدة بالشرقية، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

ونظم المركز الإعلامي للأزهر اليوم مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، حيث اعتمد فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، النتيجة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأعلن وكيل الأزهر خلال المؤتمر كل التفاصيل المتعلقة بالامتحانات ونسب النجاح لكل قسم من أقسام الشهادة الثانوية ومواعيد الطعون وكيفية الاستعلام عن النتيجة، وقام المركز الإعلامي ببث وقائع المؤتمر مباشرة عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم وكيل الأزهر تهنئة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للطلاب الأوائل وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح، وتهنئة فضيلته لكل الطلاب الناجحين، وشكره لأهلهم الذين تعبوا معهم واجتهدوا في تعليمهم وتربيتهم، وثقتهم في مؤسسة الأزهر التي لا تتأخر عن خدمة أبنائها، كما أعرب الإمام الأكبر عن خالص دعائه لمن لم يوفقوا في الدور الأول أن يجتهدوا ويكونوا من الناجحين في الدور الثاني، واستكمال مسيرتهم العلمية في جامعة الأزهر العريقة.

 

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