أخبار السيارات| مرسيدس تعلن عن احتراق 350 من سياراتها أثناء رحلتها إلى مصر.. 5 سيارات هاتشباك جديدة تبدأ من 700 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
مرسيدس تعلن عن احتراق 350 من سياراتها أثناء رحلتها إلى مصر
كشف عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بينز عن احتراق 350 سيارة تابعة لها على متن سفينة شحن بنمية تسمى "فيرمانتل هايواي" على بعد 27 كيلومترًا شمال أميلاند، إحدى جزر وادن الشمالية الواقعة على مقربة من السواحل الهولندية، وكانت في طريقها لميناء بورسعيد في مصر.
أسباب ثقل مقود السيارة.. احذر منها
تختلف أسباب ثقل مقود السيارة باختلاف نوعه، إذ يتوفر في السيارات إما نظام توجيه عادي أو كهربائي أو هيدروليكي.
5 سيارات هاتشباك جديدة تبدأ من 700 ألف جنيه.. صور
تعد سيارات الهاتشباك من أكثر الأنواع انتشاراً عالمياً، فهي تتميز بتصميمها الشبابي الأنيق، وتتميز بإنسيابية كبيرة خاصة داخل المدن.
سعر أرخص سيارات سكودا 2023 في مصر.. صور
تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من أحدث السيارات بالسوق المصري تضم فئات الهاتشباك والسيدان والكروس أوفر، ومن بينها فابيا موديل 2023، والتي تعتبر الأقل سعراً بينها وتنتمي لفئة الهاتشباك.
مواصفات مذهلة.. أشهر 5 سيارات خارقة في العالم.. صور
يعرف عالم السيارات الخارقة العديد من التحديثات المستمرة وخاصة على قوائم الأسرع والأشهر في العالم، ولكن دائما ما تسطر بعض الإصدارات أسماها على قائمة "سيارات لا تنسى".