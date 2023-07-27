أخبار السيارات| مرسيدس تعلن عن احتراق 350 من سياراتها أثناء رحلتها إلى مصر.. 5 سيارات هاتشباك جديدة تبدأ من 700 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشف عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بينز عن احتراق 350 سيارة تابعة لها على متن سفينة شحن بنمية تسمى "فيرمانتل هايواي" على بعد 27 كيلومترًا شمال أميلاند، إحدى جزر وادن الشمالية الواقعة على مقربة من السواحل الهولندية، وكانت في طريقها لميناء بورسعيد في مصر.

تختلف أسباب ثقل مقود السيارة باختلاف نوعه، إذ يتوفر في السيارات إما نظام توجيه عادي أو كهربائي أو هيدروليكي.

تعد سيارات الهاتشباك من أكثر الأنواع انتشاراً عالمياً، فهي تتميز بتصميمها الشبابي الأنيق، وتتميز بإنسيابية كبيرة خاصة داخل المدن.

تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من أحدث السيارات بالسوق المصري تضم فئات الهاتشباك والسيدان والكروس أوفر، ومن بينها فابيا موديل 2023، والتي تعتبر الأقل سعراً بينها وتنتمي لفئة الهاتشباك.

يعرف عالم السيارات الخارقة العديد من التحديثات المستمرة وخاصة على قوائم الأسرع والأشهر في العالم، ولكن دائما ما تسطر بعض الإصدارات أسماها على قائمة "سيارات لا تنسى".