مبابي يرفض الانضمام إلى الهلال السعودي.. ويختار وجهته المقبلة

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، موقف كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانضمام إلى نادي الهلال السعودي، خلال الصيف الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"مبابي لا يريد التفاوض مع الهلال السعودي، يعتقد نادي باريس سان جيرمان أنه وافق على صفقة سرية مسبقة مع ريال مدريد".

وأضاف:" باريس سان جيرمان مقتنع بأن كيليان يريد فقط التوقيع فقط لريال مدريد".

وكانت تقارير صحفية أكدت مؤخرا أن نادي الهلال السعودي عرض 700 مليون يورو لضم مبابي، منها 300 مليون يورو لباريس سان جيرمان، و400 مليون يورو للاعب.

يُذكر أن مبابي سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف 2024 ،ويحق له بعدها الرحيل بشكل مجاني.

ورفض مبابي تفعيل بند تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.