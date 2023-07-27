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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب تطالب المنشآت الخاضعة لقانون القيمة المضافة بسرعة تسجيل فروعها بالمصلحة

صدى البلد

أكد الدكتور" فايز الضباعني  رئيس  مصلحة الضرائب المصرية  "على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016، بتسجيل كافة الفروع التابعة لها ، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها ، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشآة فقط ، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها ، موضحًا أن عدم  الإلتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي .

وناشد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على هذه المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مؤكدًا على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع ، مشيرًا إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر ،وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق. 

وأوضح  الدكتور " فايز الضباعني " أن إلتزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسيير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، و البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية. 

ومن الجدير بالذكر أن الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية: 

https://www.eta.gov.eg

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 

https://www.youtube.com/@tax_egypt

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https://www.facebook.com/tax.egypt

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