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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تطور خطير في قضية الأمير هاري ضد صحيفة شهيرة.. هذا ما حدث

الأمير هاري
الأمير هاري

أعلن دوق ساسكس، الأمير هاري، عن نيته مقاضاة ناشر صحيفة The Sun بسبب مزاعم استخدام أساليب غير قانونية لجمع معلومات عنه. 

ومن المتوقع أن تحال القضية إلى المحكمة العليا في العام المقبل، بعد حكم قاضٍ يوم الخميس بإمكانية متابعة أجزاء من دعواه.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، على الرغم من أن المزاعم تتعلق ببعض الأساليب غير القانونية، إلا أن القاضي رفض مزاعم اختراق هاتف الأمير هاري. ونفت شركة نيوز جروب نيوزبيبرز (NGN) المزاعم التي وجهها الدوق.

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ويزعم الأمير هاري أن الصحفيين والمحققين الخاصين العاملين في The Sun و News of the World استخدموا أساليب غير قانونية للحصول على معلومات عنه. ويعتبر هذا النزاع جزءًا من صراع مستمر بين العائلة المالكة والصحافة الشعبية في بريطانيا بشأن حقوق الخصوصية.

ويتمتع المطالبون بفترة قدرها ست سنوات بعد انتهاك الخصوصية لاتخاذ إجراء قانوني وفقًا للقانون البريطاني. ومع أن بعض الأدلة التي يعتمد عليها الدوق يعود تاريخها إلى منتصف التسعينيات، إلا أن محامي NGN جادل بأنه انتظر وقتًا طويلًا لتقديم الدعوى، وبالتالي يجب رفضها.

أعلنت المحكمة البريطانية عن استماعها لادعاء الأمير هاري بأنه تم إبرام "اتفاقية سرية" بين قصر باكنغهام وشركة الصحيفة NGN، والتي منعته من اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة. وذكر هاري في بيان لأحد الشهود في مارس 2023، أن الاتفاقية تنص على تأجيل أي إجراء قانوني ضد الشركة، مع قبول انتهاكات الخصوصية أو تسويتها باعتذار في وقت لاحق.

واعتمد هاري على الاتفاقية المفترضة لشرح سبب عدم تقديمه لمطالبته قبل سنوات، ودحض دفاع NGN بأنه انتظر وقتًا طويلاً للحصول على تعويضات. 

وعارض محامي NGN سابقًا وجود أي اتفاقية سرية، وصفها بأنها "أشياء أليس في بلاد العجائب".

وحكم القاضي فانكورت بأن بعض ادعاءات هاري يمكن أن تحال إلى المحاكمة، لكنه رفض الأجزاء المتعلقة باختراق الهاتف. 

وأوضح القاضي أن الدعوى المعدلة التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا العام، والتي كانت تعتمد على وجود الاتفاقية لتوضيح سبب عدم اتخاذ إجراء قانوني بشأن الاختراق المزعوم للهاتف في وقت قريب، "لم تصل إلى العتبة اللازمة من المعقولية وقوة الحجة". 

وأشار إلى أن هاري كان على علم بالاختراق المزعوم في News of the World بحلول عام 2012، ولذا كان ينبغي رفع دعوى قضائية في غضون ست سنوات من ذلك العام.

The Sun العائلة المالكة الامير هاري

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