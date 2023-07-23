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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل ينفصل هاري عن ماركل؟.. الزوجان يبحثان عن محل إقامة قرب أضواء السينما

هاري وميجان
هاري وميجان

يعود الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل إلى العلن مرة أخرى بعد أنباء معاناتهم في محل إقامتهم الحالي، ويبدو أن دوق ودوقة ساسكس يبحثون عن مكان جديد للعيش فيه.

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وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يعيش دوق ودوقة ساسكس المثيران للجدل حاليًا في قصر ضخم في مونتيسيتو ، كاليفورنيا، لكن قيل منذ فترة طويلة أنهم أرادوا التمسك بالعصي والانتقال إلى مكان آخر.

وزعم المصدر أنهم في المراحل المبكرة جدًا من الانتقال إلى الأجزاء الخارجية من لوس أنجلوس ، ربما إلى ماليبو، وقال: 'يقوم هاري وميجان بمراجعة خيارات معيشتهما مع كون ماليبو مكانًا مهمًا.

'لقد زاروا المنطقة سرا عدة مرات وكانوا يتنقلون وينظرون إلى ما يوجد هناك.

وميجان تعرف أجزاءً من المنطقة منذ أن كانت هناك عندما كانت طفلة.

'من غير المؤكد ما إذا كانوا سيبيعون Montecito أو يضيفون بقعة Malibu للشراء.

وأضاف أن قربك من بيفرلي هيلز ولوس أنجلوس حيث يتم إبرام الصفقات أمر ذكي ، وبالطبع هناك مشهد حقيقي في ماليبو حيث يتسكع كبار النجوم والمنتجين ومديري الاستوديوهات ويتواصلون اجتماعيًا ويحصلون على صفقات أثناء العشاء وحفلات الشاطئ.'

تأتي أخبار هذه الخطوة في الوقت الذي تم فيه حث ميجان على التخلي عن الأمير هاري و 'الذهاب بمفردها' من أجل إنقاذ حياتها المهنية.

هاري للعيش ميجان ماركل

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