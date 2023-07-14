سعر غير متوقع لإطلالة رجوة زوجة الأمير الحسين| لن تصدق

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها برفقة زوجها وابنها الأمير الحسين وزوجته رجوة.

تألقت الملكة رجوة زوجة الأمير حسين في الصور بإطلالة ملفتة من دار الأزياء Alaïa، حيث ارتدت توب جينز بلغ سعره1195 يورو ما يعادل 47 ألف جنيه.

ونسقت رجوة مع التوب جيبة جينز أيضا بلغت 1700 يورو أي ما يقرب من 68 ألف جنيه مصري، وأكملت إطلالتها بحزام عريض حول الخصر وانتعلت حذاء باللون الأبيض.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رجوة على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمال ملامحها.