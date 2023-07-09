بايرن ميونخ يرفع عرضه لضم هاري كين

أكد تقرير صحفي، أن نادي بايرن ميونخ الألماني يستعد لتقديم عرضا جديدا لنادي توتنهام الإنجليزي، لضم مهاجمه هاري كين خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بايرن ميونخ يستعد لتقديم عرضا جديدا بقيمة 80 مليون يورو إلى نادي توتنهام، للتعاقد مع هاري كين.

وأضافت أن توتنهام رفض عرضا سابقا من بايرن ميونخ بقيمة 70 مليون يورو.

وأوضحت أن بايرن ميونخ يستهدف إنجاز صفقة هاري كين في أسرع وقت، لكن من غير المتوقع موافقة توتنهام على رحيل مهاجمه بهذا السعر.

ولفتت أن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تواصل مع هاري كين لاقناعه بالانضمام إلى العملاق البافاري.

يذكر أن هاري كين ضمن قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد وريال مدريد، أيضا لضمه في الميركاتو الصيفي الصيفي الجاري.

ويمتد عقد هاري كين مع نادي توتنهام حتى 30 يونيو 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي الإنجليزي 90 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.