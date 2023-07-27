عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من زراعة 4 ملايين نخلة حتى الآن بالوادي الجديد

زراعات نخيل
زراعات نخيل

أكد الدكتور مجدي المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيانٍ اليوم الخميس، إن إجمالي عدد النخيل المزروع في محافظة الوادي الجديد وصل إلى 3.9 مليون نخلة، ويقارب من الوصول إلى 4 ملايين نخلة، ضمن إطار مبادرة زراعة النخيل الرئاسية.

وأضاف المرسى، أن المحافظة كانت تمتلك 2.5 مليون نخلة في عام 2019، وكان من ضمن توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماعه مع القيادات التنفيذية لمحافظة الوادي الجديد زراعة 2.5 مليون نخلة أخرى جديدة لتتربع المحافظة على عرش محافظات مصر بعد امتلاكها 5 ملايين نخلة بعد عدة مبادرات.

 


وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، خلال البيان، أنه جرى تخصيص مساحات نحو 85 ألف فدان بسعر 1000 جنيه للفدان لزراعة النخيل طبقًا للمبادرة، حيث جرت الزراعة في مساحة بلغت 40 ألف فدان على أرض الواقع"، موضحًا أنه في عام 2020 جرت زيادة المساحة المزروعة من 26 ألف فدان إلى 52 ألف فدان.

محافظ الوادي الجديد يتابع توفير السلع وضبط الأسعار بسوق الشعلة بمدينة الخارجة

وأشار "المرسي"، إلى أن زراعة النخيل تبدأ في شهر مارس من كل عام، وتنتهي في نوفمبر من نفس العام، لافتًا إلى أنه منذ إعلان المبادرة بلغت زيادة أعداد النخيل إلى نحو مليون و500 ألف نخلة تقريبًا، ونستهدف بنهاية 2025 زراعة 2.5 مليون نخلة.

الخارجة الر الرئيس عبدالفتاح الدكتور مجدي المرسى اليوم الخميس الوادى الجديد زارة الزراعة وكيل وزارة الزراعة نوفمبر مدينة الخارجة محافظة الوادى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

طوال أغسطس..الوزراء: العمل من المنزل للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع|تفاصيل

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

شعبة الأدخنة تدعو البرلمان لقطع إجازته.. أزمة ارتفاع أسعار السجائر تبلغ ذروتها|تفاصيل

بسبب جريمة بشعة.. صبي 11 عاما يحاكم أمام القضاء الأمريكي

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

الوداد المغربي يحتج رسميا على محمود البنا .. تفاصيل

تحذير عاجل من التعليم للطلاب قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحصل على 100 رغيف خبز من التموين بدون بطاقة؟.. الحقيقة والتفاصيل

أحضان ورومانسية.. طارق العريان يحتفل بزواجه من نيكول سعفان |شاهد

أكلات سريعة وبسيطة.. طريقة عمل ناجتس الدجاج

انتبه.. الرجل مهدد بضعف الخصوبة في هذه الحالات

فيديو

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي.. فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ